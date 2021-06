Dobra Drużyna PZU z Igą Świątek

W Centrum Sportu w Raszynie zainaugurowano pilotażowy program Dobra Drużyna PZU, promujący aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Ambasadorką akcji jest Iga Świątek. W ramach trzyletniego programu PZU będzie wspierał finansowo szkolne i inne amatorskie kluby i drużyny sportowe, szczególnie w mniejszych ośrodkach w ramach wyrównywania szans. Na początek powołania do Dobrej Drużyny PZU otrzymali m.in. przedstawiciele i zawodnicy Amp Futbolu, programu „Od SKS do AZS”, Polskiego Związku Zapaśniczego, Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial, KKS Victoria Stalowa Wola, dzieci z Centrum Sportowego Raszyn

Odpowiedzialny społecznie biznes i aktywny udział w budowaniu wspólnoty na poziomie ogólnopolskim i lokalnym to integralna część działalności PZU. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Grupa PZU wsparła działania medyków, przedstawicieli różnych służb ratowniczych i wolontariuszy walczących z COVID-19 kwotą ok. 25 mln zł oraz pracą swoich konsultantów i lekarzy. Dziś chcemy pomóc w likwidacji deficytu aktywności ruchowej, jaki powstał przez ten czas i jego skutków. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i nastolatków, które z powodu koniecznych ograniczeń pandemicznych jeszcze więcej czasu niż wcześniej spędzały przed ekranami komputerów i smartfonów. Najmłodsi potrzebują dziś ruchu jak nigdy wcześniej.

– Dlatego dziś ruszamy z Dobrą Drużyną PZU

To wyjątkowy, trzyletni program, który skierowany jest do wszystkich dzieci i młodych chcących uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu i zapewnia pomoc finansową klubom i drużynom, które mogą im to ułatwić. Już w tym roku wsparliśmy m.in. Stowarzyszenie Amp Futbol i Futbolową Bandę, akcję Polskiego Związku Zapaśniczego czy Stowarzyszeniem Nadzieja na Mundial. Oprócz kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć, wkrótce zaangażujemy jeszcze większe środki i uruchomimy otwarty nabór na nowe projekty wpisujące się w nasze idee i cele. Dobra Drużyna połączy energię, zaangażowanie i wiedzę naszych sportowych partnerów z doświadczeniem organizacyjnym i mocą finansową PZU – mówi dr hab. Beata Kozłowska–Chyła, prezes PZU.

Dobra Drużyna PZU oficjalnie wystartowała 15 czerwca 2021 r.

Ma charakter powszechny, jest otwarta dla wszystkich, zwłaszcza małych sportowców z niepełnosprawnościami, oraz na wszystkie dyscypliny sportu. Wierzymy, że aktywność sportowa poprawi kondycję najmłodszych, wzmocni ich odporność na różne schorzenia cywilizacyjne, ale też rozwinie w nich zdrową ambicję, opartą na cierpliwej, systematycznej pracy własnej i szacunku do innych zgodnie z duchem fair play. Szczegóły i zasady uczestnictwa w Dobrej Drużynie PZU będą publikowane na stronie internetowej programu. Będziemy też zachęcać dzieci do aktywności fizycznej m.in. poprzez akcję „Zostań SportTuberem”.

Powołania do Dobrej Drużyny PZU wręczyła młodym sportowcom w Raszynie najsłynniejsza obecnie mieszkanka tego miasta Iga Świątek, która przyleciała na wydarzenie prosto z turnieju tenisowego French Open w Paryżu.

– Z PZU łączą mnie podobne wartości Sama często podkreślam, że w przyszłości chciałabym wesprzeć rozwój dzieci i młodzieży. Wiem, jak ciężko jest na początku i wiem, że pomoc ta jest potrzebna. Dlatego cieszę się, że pojawiła się taka okazja i mogę wziąć udział w projekcie Dobra Drużyna. Jako mała dziewczynka próbowałam rożnych aktywności, grałam w piłkę nożną, pływałam i wreszcie wybrałam tenis. Dopiero w wieku 15-16 lat zrozumiałam, że to może być moje życie. Ważne jest to, by znaleźć swoją ścieżkę, ponieważ każdy jest inny. Dlatego mam prostą radę dla wszystkich: próbować różnych dyscyplin i mieć szerokie horyzonty. Aktywność fizyczna, nie tylko w wymiarze sportu zawodowego, ma ogromny wpływ na życie i wcale nie trzeba być profesjonalistą, by korzystać z dobroczynnego wpływu sportu – mówi Iga Świątek, która już stała się inspiracją dla wielu dzieci i nastolatków do podjęcia tenisowych treningów i dążenia do spełniania wielkich marzeń.

Jednym z ważnych celów Dobrej Drużyny PZU jest przezwyciężanie barier poprzez ułatwianie uprawiania sportu mieszkańcom mniejszych ośrodków oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Przez ten projekt chcemy uświadomić, że sport to nie tylko możliwość spędzania czasu wolnego, ale też sposób na wychowanie i sposób na życie. Przez Dobrą Drużynę PZU pokazujemy, że każde dziecko z niepełnosprawnością czy z pełną sprawnością może uprawiać aktywność fizyczną i cieszyć się nią. Zależy nam, aby wyrównać szanse dla dzieci, które wychowują się w mniejszych miejscowościach, gdzie czasami nie ma odpowiedniej infrastruktury – mówi Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Polski w Amp Futbol przedstawiciel Amp Futbol.

Stowarzyszenie Amp Futbol, z którym PZU współpracuje od maja br., realizuje m.in. projekt Junior Amp Futbol. Dzięki niemu młodzi piłkarze po amputacjach lub z wadami kończyn mogą brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych zgrupowaniach. Futbolowa Banda jest natomiast ampfutbolową akademią piłkarską dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podobne akademie mają powstawać w całej Polsce w ramach realizacji projektu Futbol Plus.

Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial,

znane wcześniej jako Nadzieja na Euro, pomaga w realizacji sportowych marzeń dzieci z domów dziecka. Raz w roku organizuje Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, a na co dzień zajęcia sportowe i kulturalne, a także rozwojowo-zawodowe dla dzieci z domów dziecka, zapewniając im lepszy start w dorosłe życie.

Kolejnym członkiem Dobrej Drużyny PZU jest Akademicki Związek Sportowy, który od lat wspiera ścieżkę edukacyjno-sportową młodzieży, m.in. poprzez programy „Od SKS do AZS” i „Od Młodzika do Olimpijczyka”. AZS, chociaż kojarzony jest głównie ze środowiskiem akademickim, ma w wielu miastach również sekcje dla najmłodszych. AZS-y organizują dla dzieci imprezy sportowe, takie jak np. Memoriał Kornela Makuszyńskiego, a AZS AWF Warszawa stworzył nawet sportowy program edukacyjny dla przedszkolaków.

W ramach upowszechniania sportu w szkołach i mniejszych ośrodkach do Dobrej Drużyny PZU powołano także Polski Związek Zapaśniczy, który od 2013 roku realizuje program „Mata w każdej szkole”. Dzięki ogólnopolskiej akcji dzieci poznają podstawy zapasów oraz wykonują na macie ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Nowy program PZU zakłada również wsparcie i promocję lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Prężnie działającą sekcję lekkoatletyczną ma powołany do Dobrej Drużyny PZU Katolicki Klub Sportowy Victoria Stalowa Wola. Przez ponad 20 lat działalności klub organizuje systematyczne treningi, zawody oraz obozy sportowe. Wychowankowie klubu zdobyli ponad 200 medali mistrzostw Polski juniorów oraz 2 medale mistrzostw Europy juniorów.

