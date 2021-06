Przedszkole w pracy? Dyżurów wakacyjnych brak, a niesłusznie

Rodzice już od lipca mogą mieć spory problem w pogodzeniu pracy i opieki nad dziećmi. Placówki przedszkolne tez mają swoje wakacje, które trwają 2-3 tygodnie. Regułą było, że kiedy zamknięta jest jedna placówka, zawsze znajdzie się inna, która przyjmie część dzieci z innego przedszkola na swój dyżur wakacyjny. W tym roku jednak w praktyce ta zasada wydaje się nie działać. Placówki przedszkolne odmawiają przyjmowania dzieci spoza placówki na dyżur wakacyjny. Czy rodzice będą musieli zabierać dzieci do pracy? Jeśli przedszkola nie zmienią podejścia, niestety tak, jednak z naszych ustaleń wynika, że przedszkola źle interpretują przepisy

Nie wiem, co mam zrobić. Dzwoniłam po przedszkolach i wszędzie odmawiają przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny. Uzasadniają to pandemicznymi przepisami, a ja nie mam na miejscu rodziców, ani teściów, którzy mogą przejąć opiekę nad dzieckiem, kiedy muszę iść do pracy. Co mam zrobić? Do pracy mnie nie pójdę, wyrzucą mnie, a wolnego wziąć nie mogę - żali się nam jedna z czytelniczek. Chodzi o placówki publiczne. Faktycznie, problem się powtarza, przynajmniej w Warszawie i za każdym razem przedszkola powołują się na te same wytyczne.

Postanowiliśmy spytać nadzorujące również kuratoria i również przedszkola Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednak zdaniem MEiN, wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) dotyczą organizacji pracy przedszkola w reżimie sanitarnym, ale nie zakazują zmienionej organizacji pracy w trybie wakacyjnym.

Analiza wskaźników rozprzestrzeniania się i zachorowalności na COVID-19 pozwoliła na podjęcie działań, które umożliwiły powrót 19 kwietnia 2021 r. do funkcjonowania w formie stacjonarnej przedszkoli, ale wciąż w określonym reżimie sanitarnym. Nadal istotną kwestią, która towarzyszy wprowadzanym zmianom w zakresie pracy przedszkoli, jest troska o zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom, nauczycielom, jak i wszystkim pracownikom placówek, dlatego Główny Inspektor Sanitarny w zaktualizowanych 19 listopada 2020 r. wytycznych przeciwepidemicznych, utrzymał m.in. zalecenie, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie, oraz zachowanie dystansu pomiędzy grupami - informuje portal wGospodarce.pl Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

Jak dodaje, należy szczególnie podkreślić, że wytyczne wskazują, aby do podmiotu uczęszczały wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dodatkowo, dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane także przez osoby zdrowe.

Zatem, jeżeli w okresie wakacyjnym względnie stałą grupę przedszkolną będą tworzyły dzieci z innych placówek, które jednocześnie spełniają powyższe zalecenia, to można przyjąć, że zasada dystansu pomiędzy grupami będzie zachowana - stwierdza MEiN.

Jak podkreśla, zachowanie zasad wzmożonej ostrożności i reżimu sanitarnego powinno stanowić punkt wyjścia dla zorganizowania pracy przedszkola w miesiącach wakacyjnych w taki sposób, by była ona bezpieczna zarówno dla dzieci, jak i dla całej kadry placówki.

Jest to zadanie zarówno dla organu prowadzącego jak i dyrektora przedszkola - dodaje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

mw

CZYTAJ TEŻ: Pandemia pogorszyła sytuację zawodową pracowników fizycznych

CZYTAJ TEŻ: Turyści przywożą koronawirusa… z wakacji!