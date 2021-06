RPA, wykryto wielką chmurę metanu w regionie wydobycia węgla

Satelita wykrył poważny wyciek metanu do atmosfery na północy RPA, gdzie wydobywa się węgiel, donosi w środę nowojorska agencja Bloomberg

Według paryskiej firmy analitycznej Kayrros SAS, która używa danych z satelit Europejskiej Agencji Kosmicznej, wyciek rzędu 65 ton metrycznych na godzinę po raz pierwszy zanotowano 10 maja. Jest to największa chmura tego gazu wypuszczona w tym roku nad Afryką. To ilość porównywalna do emisji jaką wyprodukowałoby 260 tyś. samochodów jeżdżących w tym czasie z prędkością ok. 100 km/h, donosi amerykańska organizacja pozarządowa Fundusz Obrony Środowiska (the Environmental Defense Fund).

Obłok zarejestrowano 125 km na wschód od Johannesburga, gdzie południowoafrykańska firma petrochemiczna Sasol Ltd posiada kilka swoich kopalni i zakładów przetwarzania węgla. Firma zaprzecza, aby którakolwiek z kopalni zarejestrowała podniesioną emisję metanu.

27 maja firma analityczna Kayrros zarejestrowała dwie kolejne chmury w pobliżu miejsca poprzedniej obserwacji. Notowano 40 ton metrycznych gazu na godzinę w atmosferze. Podobne obłoki metanu rejestrowano już nad Kanadą i Bangladeszem. Naukowcy dopiero zaczynają określać główne źródła emisji metanu, a istniejące dane wciąż nie są wystarczająco kompleksowe w tym zakresie. Satelity nie są w stanie monitorować zjawiska cały czas, z powodu chmur, opadów, czy wysokiego natężenia światła.

Metan to silny gaz cieplarniany, pochłaniający przez pierwsze 20 lat od emisji 84 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla w atmosferze.

