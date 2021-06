Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii

Rok 2020 był inny niż lata wcześniejsze. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy naprawdę wiele ludzi było zmuszonych, aby przystosować swój tryb życia do warunków pandemicznych. Wielu straciło społecznie i finansowo, straty poniosły też całe branże, takie jak: transport, kultura, rozrywka, rekreacja, turystyka czy hotelarstwo i gastronomia. Jednak w trakcie pandemii szereg branż, czy segmentów zyskało. HRK, firma doradztwa personalnego i HR zalicza do nich m.in logistykę, FMCG, gaming i szeroko rozumiany e-commerce, wliczając takie usługi jak: zakupy online, internetową wymianę walut, bankowość elektroniczną czy zakłady bukmacherskie

Elementem wspólnym wymienionych zyskujących dzięki pandemii obszarów jest sektor IT, bo to właśnie on umożliwia przeniesienie usług do świata wirtualnego. Czyni go to jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki - czytamy w raporcie firmy HRK.

Z przeprowadzonego przez firmę badania wynika, że warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze lub pozostały bez zmian w porównaniu z warunkami przed pandemią. 39 proc. ankietowanych zauważyło pozytywny wpływ COVID-19 na ich branżę - czytamy w raporcie HRK na temat branży IT.

Z uczestników zorganizowanej przez firmę ankiety 81 proc. odpowiedziało, że „w ich miejscach pracy polepszyła się możliwość pracy zdalnej i jest to niewątpliwie największa różnica, jaką przyniosła pandemia. Nawet najbardziej sceptyczni co do tej formy pracodawcy, niejako zostali zmuszeni, żeby ją wdrożyć”.

Wśród innych pozytywnych zmian, jakie dostrzegli uczestnicy ankiety, wymienili oni elastyczne godziny pracy (61 proc. ankietowanych) oraz dostęp do narzędzi, które ułatwiają pracę i komunikację (49 proc.), co jest wynikiem wprowadzenia właśnie pracy zdalnej.

Jednak aż 59% uczestników przeprowadzonej przez HRK ankiety dostrzegło pogorszenie się relacji międzyludzkich, natomiast 42 proc. pogorszenie atmosfery w pracy w trakcie pandemii. Wyniki te z pewnością burzą stereotypy na temat specjalistów IT i pokazują, jak istotne są kwestie związane z komunikacją w miejscu pracy. Ankietowani wskazali też na inne warunki, które uległy pogorszeniu, m.in. udział w szkoleniach i konferencjach, benefity oraz system premiowy.

HRK/mt