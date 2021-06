Sasin: Celem jest zawarcie porozumienia ws. Turowa i wycofanie skargi do TSUE

Polska musi szukać porozumienia z Czechami po to, aby Czesi wycofali skargę główną i zakończyli postępowanie w taki sposób, w którym obie strony porozumieją się, co robić na przyszłość - mówił we wtorek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń o sprawie związanej z kopalnią Turów