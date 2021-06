GDDKiA ma umowę na projekt i budowę obwodnicy Pułtuska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w czwartek z firmą Strabag umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska (Mazowieckie) w ciągu drogi krajowej nr 61. Wartość umowy to prawie 442 mln zł. Obwodnica ma być gotowa za cztery lata

Jak podkreślił szef GDDKiA Tomasz Żuchowski, to już 24. taka umowa podpisana w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszły zadania o łącznej długości ok. 310 km i wartości ok. 8,7 mld złotych - zaznaczył Żuchowski.

Zgodnie z umową, 10 miesięcy po jej zawarciu wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I kwartale 2025 r.

Nowa trasa o łącznej długości ok. 20 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy głównej, ruchu przyspieszonego.

W ocenie GDDKiA, dzięki budowie obwodnicy, z Pułtuska zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy na drogach krajowych nr 57 i 61. To popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury - przypomniała Dyrekcja.

Obwodnica Pułtuska to jedna z dziewięciu obwodnic w województwie mazowieckim ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jest też drugą inwestycją wchodzącą w fazę realizacji.

