PGNiG uruchomiło produkcję z nowego złoża!

PGNiG Upstream Norway, wraz z Aker BP jako operatorem i pozostałymi partnerami koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Gråsel. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, inwestycja została zrealizowana w rekordowo krótkim czasie.

– Projekt Gråsel dowodzi, że nawet stosunkowo niewielkie złoża mogą być cennym aktywem, gwarantującym bardzo atrakcyjny zwrot z inwestycji oraz redukcję śladu węglowego. Lokalizacja Gråsel na obszarze, na którym już istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura, nie tylko pozwoliła obniżyć koszt zagospodarowania złoża, ale również zdecydowanie skróciła czas realizacji inwestycji. Produkcja ze złoża została uruchomiona zaledwie sześć miesięcy od momentu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i cztery miesiące przed pierwotnie planowanym terminem – podkreślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA, które jest wyłącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway. ­ Ponadto zwiększenie intensywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przypadających na każdą jednostkę wydobytych węglowodorów – dodał Paweł Majewski.

Gråsel to złoże ropno-gazowe o zasobach 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Położone jest na obszarze wydobywczym Skarv, eksploatowanym od 2013 roku. Dzięki temu Gråsel mogło być podłączone do już działających instalacji wydobywczych, których kluczowym elementem jest jednostka produkcyjno-magazynująca FPSO Skarv – jedna z największych tego typu na świecie.

Możliwość wykorzystania gotowej infrastruktury znacząca poprawia rentowność nowych projektów wydobywczych realizowanych w tym regionie. Oprócz Gråsel FPSO Skarv wykorzystywane jest m.in. do eksploatacji złoża gazowego Ærfugl, na którym działa pięć odwiertów a dwa następne zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku. W planach jest również użycie FPSO Skarv do odbioru węglowodorów z kolejnych złóż, których udziałowcem jest PGNiG Upstream Norway – Shrek i Alve Nord. Na przełomie maja i czerwca 2021 r. jednostka przeszła modernizację, m.in. aby umożliwić jej przyjęcie dodatkowych ilości gazu z nowych projektów zlokalizowanych na obszarze Skarv.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 proc. udziałów w złożu Gråsel. Partnerami koncesyjnymi są Aker BP (operator), Equinor i Wintershall DEA.

Obecnie PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem 36 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z 10 złóż, pięć kolejnych jest w trakcie prac inwestycyjnych i analitycznych. W 2020 roku Spółka wydobyła 615 tys. ton ropy naftowej, a więc o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Wydobycie gazu ziemnego wyniosło 0,48 mld m sześc. i było na podobnym poziomie, co w 2019 roku.

W marcu 2021 r. PGNiG Upstream Norway zawarło umowę kupna wszystkich aktywów INEOS E&P Norge AS, obejmujących udziały w 22 koncesjach. W wyniku transakcji, która czeka jeszcze na uzyskanie zgód administracyjnych, zasoby wydobywalne w dyspozycji PGNiG Upstream Norway mogą wzrosnąć z obecnych ok. 214 mln boe do ok. 331 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

