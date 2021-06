Japońskie firmy na wojnie z seksizmem

Struktura zatrudnienia w Japonii pozostaje bez większych zmian pomimo nacisków lobby pracowniczych.

Japonia jest państwem w którym cały czas dominującą rolę w życiu politycznym jak i biznesowym odgrywają mężczyźni. Przykładowo, jedynie mężczyzna może objąć tron cesarski, a zwyczajowo to synom przepisywana jest większość majątku. Mentalność ta znajduje odzwierciedlenie również w strukturze zatrudnienia.

Niespełna 10% stanowisk menadżerskich w 80% firm jest zajmowane w Japonii przez kobiety. Większość ekspertów wskazuje, że osiągnięcie 30% do końca dekady jest niemożliwym celem.

Japońska grupa Keidanren lobbuje za zwiększeniem udziału kobiet w stanowiskach menadżerskich, kadrze kierowniczej oraz w zawodach uznawanych za typowo męskie. Rozpoczęta została specjalna kampania „womenomics”, która wskazuje na fakt, że starzejące się społeczeństwo będzie musiało uznać kobiety jako równych mężczyznom w miejscach pracy.

Jednak zdaniem wielu ankietowanych zmiany w strukturze zatrudnienia wymagają lat pracy oraz zaangażowania społeczno-politycznego. Wspieranie rodziców jest zwłaszcza istotnym punktem z uwagi na fakt, że zazwyczaj to kobiety zajmują się wychowaniem dziecka, przez co mają później gorszą pozycję na rynku pracy.

Aż 86% ankietowanych stwierdziło, że niemożliwym jest, by w przeciągu dekady doszło do zmian postulowanych przez Keidanren.

Musimy zwiększyć liczbę kobiet na stanowiskach menadżerskich, ale musimy także zreformować kulturę biznesową – stwierdził anonimowy menadżer firmy transportowej. Role społeczne w Japonii są stosunkowo mocno ugruntowane. Same kobiety często nie widzą potrzeby wracania na rynek pracy w momencie, kiedy mąż jest w stanie zapewnić utrzymanie dla całej rodziny. Przez to wiele korporacji, nawet kiedy chcą zatrudniać kobiety, nie mają zbyt dużego wyboru pracowników.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego nie pozostawia wątpliwości co do równości płci w miejscu pracy w Japonii. Kraj ten zajął bowiem 121 miejsce ze 153 państw. Dla porównania, Polska w tym samym rankingu zajęła 40 miejsce. Około 47% stanowisk menadżerskich w Polsce piastowane jest przez kobiety, co stawia nas znacząco powyżej średniej unijnej na poziomie 36%.

Źródła: Reuters, WEF