60-lecie KGHM, lidera w produkcji miedzi i srebra na świecie

Obchodzący 60-lecie powstania koncern KGHM zajmuje ósme miejsce w produkcji miedzi na świecie i jest jednym z dwóch światowych liderów produkujących srebro. Premier Morawiecki zaznaczył, że właśnie miedź jest składnikiem niezbędnym w najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeniach, a sam KGHM jest firmą, którą - poza sukcesami produkcyjnymi - cechuje efektywność gospodarowania

Miedź jest surowcem strategicznym w skali świata – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. Metal ten jest wykorzystywany powszechnie i potrzeba go coraz więcej, m.in. do produkcji smartfonów, sprzętu AGD czy chociażby paneli fotowoltaicznych i wiatraków, z których światowa gospodarka pozyskuje coraz więcej zielonej energii – dodaje szef miedziowego koncernu.

Wydobywana w kombinacie miedź jest więc podstawą wielu technologicznych innowacji, także tych z obszaru tzw. „zielonej energii”. Miedź jest materiałem, który jest obecny także w silnikach do elektrycznych samochodów, które zawierają jej 4-krotnie więcej niż spalinowe. Szacuje się, że zapotrzebowanie na miedź podwoi się w ciągu najbliższych 20-30 lat.

KGHM słynie nie tylko z miedzi. W procesie produkcyjnym w lubińskim kombinacie pozyskuje także metale szlachetne: srebro i złoto. W zależności od wyników wydobycia w danym roku, spółka jest pierwszym albo drugim producentem srebra na świecie, wytwarzając ponad 1200 ton srebra metalicznego rocznie.

Po 60 latach istnienia KGHM Polska Miedź SA posiada siedem obszarów górniczych w Polsce, gdzie zatrudnia 36 tys. osób. Spółka prowadzi również prace wydobywcze w USA, Kanadzie i Chile.

Największą kopalnią należącą do KGHM jest obecnie „Rudna”, znajdująca się na północ od miasta Polkowice na Dolnym Śląsku. Zasoby przemysłowe kopalni w czterech użytkowanych przez nią złożach wynoszą 384 mln ton rudy miedzi ze średnią zawartością 1,95 proc., a średnia zdolność produkcyjna wynosi 12 mln ton rudy rocznie. Głębokość zalegania skał miedzionośnych wynosi tam od 844 do 1250 metrów.

Historia i trasa przez Polskę

Multimedia, gry, ciekawostki, oraz wyprawa do podziemnej kopalni – to część atrakcji przygotowanych przez KGHM z okazji 60-lecia koncernu w ramach wyjątkowej mobilnej wystawy o przeszłości i przyszłości Polskiej Miedzi – czytamy na portalu biznesalert.pl. W czerwcu w Polskę wyruszy specjalny tir z multimedialną ekspozycją, który pojawi się miastach i mniejszych miejscowościach w całej Polsce.

Historia KGHM to historia wielu pokoleń. Zbudowaliśmy podziemne tunele o powierzchni aglomeracji warszawskiej. Myślimy też o tym, co przed nami, chcemy to pokazać ruszając w trasę po Polsce – podkreślił prezes KGHM Marcin Chludziński.