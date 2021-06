Miedź notuje najgorszy tydzień od początku pandemii

Miedź na giełdzie metali w Londynie kończący się tydzień zaliczy z największą tygodniową stratą od początku pandemii. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej wobec poziomu 9.316,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 0,38 proc. do 4,2010 USD za funt.

Nastroje na rynkach metali popsuły się po tym, jak amerykańska Rezerwa Federalna zasygnalizowała w połowie tego tygodnia, że przygotowuje się do ograniczenia bodźców stymulacyjnych dla gospodarki.

Inwestorzy już nie są takimi optymistami jak jeszcze miesiąc temu, gdy miedź na LME zdrożała do rekordowego poziomu - w pobliżu 10.750 USD za tonę - w reakcji na ponowne otwieranie gospodarek po blokadach i wzrost popytu w czasie „wąskich gardeł” podaży. Od tego czasu metal staniał do ok. 9,3 tys. USD za tonę.