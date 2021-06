Skoda ma system magazynowania energii na bazie zużytych akumulatorów

Czeska Skoda wychodzi naprzeciw współczesnej pilnej potrzebie budowy wydajnych magazynów energii, które byłyby w stanie m.in. przechować energię generowaną ze źródeł odnawialnych – z drugiej strony znajdując zastosowanie dla niepotrzebnych, zużytych akumulatorów do e-samochodów, składowanych w dużych ilościach i potencjalnie groźnych dla środowiska naturalnego

Wraz z czeską firmą technologiczną IBG koncern Skoda wprowadził na rynek inteligentny system magazynowania energii elektrycznej, zdolny do przechowania energii wytworzonej m.in. w panelach fotowoltaicznych czy turbinach wiatrowych, oparty o zużyte akumulatory z elektrycznych modeli Skody. Energia zmagazynowana w systemie służy do zasilania oświetlenia i klimatyzacji w salonach i warsztatach samochodowych – czytamy na stronie batteryindustry.tech.

Opracowany przez Skodę we współpracy z firmą IBG Cesko system magazynowania energii cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Europie. Producent samochodów otrzymał już ponad 160 zamówień na systemy magazynowania energii od dilerów w Czechach, Niemczech, Holandii i Słowacji i jest on obecnie przekazywany dilerom Skody.

System więc jest sposobem na zapewnienie akumulatorom drugiego życia, dzięki czemu istotnie zmniejszy się pozostawiany przez nie ślad węglowy. System akumulatorowy umożliwia także szybkie i sprawne ładowanie elektrycznych aut.

Działanie magazynu energii zostało już z powodzeniem przetestowane w jego wersji pilotażowej w Pradze. Tworzące go akumulatory pochodzą z modeli elektrycznego SUV-a Skody Enyaq, jak również hybrydowych modeli Superb i Octvia. Pojedynczy system Skody składa się z do 20 akumulatorów z modeli hybrydowych, każdego o mocy 13 kWh, lub 5 akumulatorów z elektrycznych SUV-ów Enyak o mocy 82 kWh każdy. Przykładowy pojedynczy system o łącznej mocy 328 kWh można wykorzystać do zasilania stacji szybkiego ładowania z mocą 150 kW. System znajduje zastosowanie także jako magazyn nadmiarowej „zielonej energii”, generowanej przez dilerów Skody z np. paneli fotowoltaicznych. Nowatorskie magazyny energii dają także niezależność od zasilania z sieci energetycznej.

Modele pilotażowe pokazały, że pojemność używanych akumulatorów w stacjonarnych systemach magazynowania energii spada tylko o około 2 proc. rocznie. Stworzony na ich bazie magazyn, według przewidywań konstruktorów, będzie w stanie pracować nawet przez 15 lat. Skoda ocenia, że w nadchodzących latach odda do użytku ponad 4 tysiące takich magazynów energii.

Marcin Tronowicz

