Motoryzacja pod napięciem. Czy pokochamy e-jazdę?

Elektromobilność to od kilku lat słowo klucz. Słyszymy je z ust polityków zwłaszcza w kontekście innowacyjności polskiej gospodarki i uwarunkowań środowiskowych, które wymusza na państwach członkowskich Unia Europejska. A jak jest naprawdę z rozwojem elektromobilności w Polsce w rzeczywistości? Między innymi o tym porozmawiają eksperci, ekonomiści i politycy podczas sierpniowego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Na gdyńskim Forum, które jest największą imprezą gospodarczą i ekonomiczną w północnej Polsce, ten temat przewija się zresztą od samego początku.

To właśnie na naszym Forum ruszył projekt polskiego wana o napędzie elektrycznym, a kilka gigantów energetycznych podpisało tu umowę o wspólnych działaniach na rzecz elektromobilności. Powstało wiele rozwiązań dla przedsiębiorców, niektóre już zostały urzeczywistnione, inne są w toku – przypomina dr Andrzej Michalak, prezes fundacji Wizja Rozwoju.

Jak podaje portal cire.pl, po polskich drogach jeździ dziś niemal 24 000 osobowych samochodów elektrycznych. Nieco gorzej jest w segmencie samochodów dostawczych, których dotychczas zarejestrowano zaledwie 900. Duży wzrost obserwujemy jednak we flocie autobusowej – od stycznia do kwietnia 2021 na polskie drogi wyjechało 52 nowych zeroemisyjnych pojazdów, a ich ogólna liczba wynosi 484 sztuk. Ten ostatni wynik to m.in. efekt benefitów uruchamianych przez rząd w tym zakresie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i rozwoju elektromobilności – niedawno niemal 6 milionów złotych otrzymała gmina Ząbkowice Śląskie, co ma pozwolić na zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

W przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Planie odbudowy ponad jedna trzecia środków zostanie przeznaczona na działania klimatyczne, w tym między innymi na zieloną, inteligentną mobilność – podkreśla Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I dodaje: - To niespotykana szansa na zarówno zieloną transformację jak i sposób na ucieczkę do przodu w kierunku zrównoważonego rozwoju ekokomunikacji. Elektromobilność to wielka szansa dla gospodarki. Wiem, że są tacy którzy twierdzą, że na tym rynku karty zostały już rozdane, ale moim zdaniem to nieprawda. Przykładów start-upów które wciąż się pojawiają i osiągają sukces jest na świecie wiele, choćby Rivian, który skonstruował elektrycznego pick upa i busa dostawczego – przekonuje Krzysztof Burda, prezes zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Dodaje, że Polska jest już znaczącym graczem na rynku komponentów do samochodów elektrycznych: - Jesteśmy największym eksporterem baterii do tego typu pojazdów w Europie, a Solaris jest liderem w produkcji autobusów elektrycznych. Ok, ktoś powie że w tej firmie najwięcej do powiedzenia ma już dziś kapitał hiszpański, ale przecież autobusy powstają w Polsce.

Dobrym przykładem jest też firma EKOenergetyka, która produkuje doskonałe stacje szybkiego ładowania pojazdów. Niedawno ta zielonogórska firma wprowadziła na rynek stacje, na których kierowcy za usługę mogą zapłacić kartą. Produkty EKOenergetyki możemy spotkać już w 18 krajach i 131 miastach.

A to bardzo ważne, bo bez infrastruktury nie będzie rozwoju elektromobilności. Szybkie stacja ładowania to podstawa - musimy dążyć do tego, żeby nabywca pojazdu z napędem elektrycznym miał taki sam komfort użytkowania go, jak ten który jeździ samochodem spalinowym – mówi Krzysztof Burda.

Nie ma wątpliwości, że UE będzie stanowczo na elektromobilność stawiać. Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski przyznał, że trwają rozmowy z Komisją Europejską na temat programu dopłat do zakupu aut elektrycznych dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Będziemy chcieli udzielać dopłat nie tylko na zakup elektrycznych samochodów osobowych, ale także busów i i pojazdów dostawczych – powiedział podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. elektromobilności Lorkowski cytowany przez portal cire.pl.

E-trend jest też zdecydowanie widoczny w poszczególnych państwach Unii Europejskiej – Norwedzy na przykład, chcą w 2025 roku całkowicie zrezygnować z pojazdów spalinowych. W Wielkiej Brytanii już mówi się o tym, że od 2030 roku nie będzie możliwości rejestracji takich pojazdów, o podobnych rozwiązaniach dyskutuje się w Niemczech.

O tym w jaki sposób przekonać Polaków do elektromobilności i jak wykorzystać gospodarczą szansę jaką daje ten kierunek rozwoju, będą rozmawiać ekonomiści, eksperci i politycy podczas tegorocznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, które odbędzie się w dniach 26 i 27 sierpnia.

Polska podzielona

131 stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest w województwie mazowieckim. W Małopolsce jest ich 102.

17 stacji działa w województwie lubelskim. Niewiele lepiej jest w podlaskim – tam funkcjonuje zaledwie 18 takich punktów.

Forum Wizja Rozwoju

W tym roku 26 i 27 sierpnia w Gdyni odbędzie się IV edycja tej imprezy. Patronat nad nią objął premier RP Mateusz Morawiecki.

Forum zajmie się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kongres 3W – WĘGIEL, WODA, WODÓR.

Swoją kontynuację będzie miało Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon, którego partnerem został GovTech, oraz IV Kongres Srebrnej Gospodarki. Będzie to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce.

Mat.Pras./KG