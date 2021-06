ESL Mistrzostwa Polski ponownie rozpaliły polskich fanów CS:GO

Niemal 3 miesiące rywalizacji, 50 tysięcy złotych w puli nagród i walka o tytuł najlepszej drużyny w Counter Strike Global: Offensive. 16 maja zakończył się 22 sezon turnieju ESL Mistrzostwa Polski, którego oglądalność na platformie Twitch osiągnęła ponad 1,4 mln wyświetleń (live views). Zwycięzcą całego cyklu okazała się drużyna HONORIS pod przewodnictwem legend polskiej sceny CS:GO, Wiktora „Taza” Wojtasa i Filipa „Neo” Kubskiego

Począwszy od fazy zasadniczej turnieju, która rozpoczęła się 8 marca 2021 r., rozgrywki transmitowane były z katowickiego centrum produkcyjnego ESL, ekskluzywnie na popularnej platformie Twitch. ESL wyemitowało w sumie ponad 167 godzin streamingu, a walki o najlepszą drużynę w CS:GO obserwowało ponad 600 tys. unikalnych widzów (średnio 22 tysiące), którzy spędzili przed ekranami ponad 276 tys. godzin. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście zmagania finałowe, które odbyły się w weekend 15 i 16 maja. Oglądało je w sumie około 68 tys. unikalnych widzów, którzy kibicowali swoim drużynom przez ponad 68 tys. godzin.

O tym, że ESL Mistrzostwa Polski cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, świadczy chociażby duża liczba drużyn, które zgłosiły się do udziału w rozgrywkach, a było ich 554, czyli około 2700 osób. Niektórzy brali udział dla zabawy, niektórzy dla pieniędzy, a inni dla chwały, ale w ostatecznym rozrachunku do półfinałów dostały się cztery najlepsze grupy czyli HONORIS, x-kom AGO, Anonymo i Izako Boars.

Za nami już trzeci sezon ESL Mistrzostw Polski rozegrany w całości online. Mimo braku zawodników w katowickim studiu, po raz kolejny udało nam się stworzyć wyjątkowe show, które przyciągnęło przed ekrany tysiące fanów esportu. Przy realizacji tego wyjątkowego turnieju pełnymi garściami czerpaliśmy z nowinek, które udało nam się zaimplementować m.in. przy okazji Intel Extreme Masters Katowice 2021, jak chociażby kamerki transmitujące na żywo reakcje graczy czy wyposażanie drużyn w zestawy do przeprowadzania wywiadów na odległość . – powiedział Adrian Kostrzębski, Rzecznik Prasowy ESL Polska.

Wyjątkowość krajowych rozgrywek organizowanych przez ESL polega też na tym, że dają one możliwość awansu do turniejów międzynarodowych. W tym sezonie jest to faza play-in Intel Extreme Masters Cologne 2021 i DreamHack Masters.

Głośno, głośniej, ESL MP

Komunikacja wokół całego wydarzenia wspierana była przez działania PR, social media oraz poprzez zaprzyjaźnione redakcje, takie jak cybesport.pl i sport.pl. Ta druga została w tym roku oficjalnym partnerem medialnym mistrzostw. Od momentu ogłoszenia turnieju w mediach pojawiło się ponad 1 500 artykułów i wzmianek na temat ESL Mistrzostw Polski, które dotarły do około 4,2 mln czytelników. ESL Polska za pośrednictwem własnych kanałów społecznościowych oraz kanałów cybersport i talentów związanych z firmą zdołała dotrzeć z informacją o mistrzostwach do ponad 11 mln osób. Dużym zainteresowanie cieszyły się m.in. treści wideo, takie jak cykliczne podsumowania kolejek ESL MP, które na kanale youtube obejrzało ponad 120 tys. fanów esportu, oraz klipy z najlepszymi akcjami na Twitterze, które zainteresowały ponad 150 tys. osób. W sumie materiały wideo wyświetlone zostały ponad 700 tys. razy.

Do promocji wydarzenia zaangażowane zostały również gwiazdy sceny esportowej ale także sportowej. Warto tu wspomnieć m.in. o specjalnym materiale wideo prezentującym historię tego najdłużej działającego, krajowego cyklu rozgrywek esportowych, w którym wystąpiły takie legendy jak Wiktor „Taz” Wojtas i Grzegorz „Szpero” Dziamałek. ESL pokusiło się także o zainteresowanie nowych fanów, za sprawą filmu tłumaczącego zasady CS:GO z udziałem mistrzyni MMA Joanny Jędrzejczyk.

W projekt zaangażowane było również grono partnerów i sponsorów, do którego w tym roku należały takie firmy jak Sokołów, paysafecard i NTT System. Sokołów już w 2019 roku był sponsorem turnieju Games Clash Masters, rok później zaangażował się w 21 edycję ESL Mistrzostw Polski, a w tym roku był sponsorem polskiej transmisji jednego z największych na świecie turniejów esportowych – Intel® Extreme Masters Katowice 2021. Partnerem statystyk meczowych w trakcie transmisji był natomiast paysafecard, który był również sponsorem IEM Katowice 2021.

Mat.Pras./KG