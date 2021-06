Rau o zgodzie Danii ws. Baltic Pipe: Dobra i konkretna decyzja

Porozumienie duńskiego inwestora Baltic Pipe z agencją wydającą pozwolenie środowiskowe to bardzo dobra, naturalna i wyczekiwana decyzja; w jej konsekwencji dywersyfikacja dostaw gazu do naszej części Europy będzie zapewniona – ocenił w sobotę minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau

Duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała zezwolenie na wznowienie prac budowlanych w określonych częściach 210-kilometrowego duńskiego odcinka rurociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski - podała w sobotę na swojej stronie spółka Energinet, duński operator systemu przesyłowego.

To bardzo dobra, naturalna, wyczekiwana decyzja, której konsekwencje będą takie, że dywersyfikacja dostaw gazu do naszej części Europy jest zapewniona – powiedział w sobotę dziennikarzom Rau.

Szef MSZ przebywa obecnie w Turcji, gdzie uczestniczy w Antalya Diplomacy Forum, konferencji międzynarodowej i miejscu dialogu politycznego i eksperckiego o globalnych wyzwaniach dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.

W czerwcu duński operator systemu przesyłowego Energinet poinformował, że Duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez ten urząd.

Decyzja ta oznaczała, że Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi przeprowadzić dodatkowe badania konieczne do oceny, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku wskazanych gatunków zwierząt. Chodzi o niektóre gatunki myszy i nietoperzy występujące na obszarze lądowej części planowanego gazociągu, który ma przebiegać przez Jutlandię oraz wyspy Fionia i Zelandia.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.

Rozmowy Rau - Blinken

Z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem rozmawialiśmy o szczycie Biden-Putin oraz o Nord Stream 2 i nakładaniu przez stronę amerykańską sankcji na firmy zachodnie zaangażowane w dokończenie tego projektu - poinformował w sobotę szef MSZ Zbigniew Rau.

W piątkowym komunikacie amerykański Departament Stanu podał, że w czwartkowej rozmowie szefów dyplomacji USA i Polski Blinken poruszył temat współpracy z Polską w sprawie zagrożeń związanych z gazociągiem Nord Stream 2.

Sekretarz Blinken podkreślił siłę naszego polsko-amerykańskiego partnerstwa wobec NATO i społeczności transatlantyckiej w odpowiadaniu na regionalne i globalne wyzwania. Sekretarz mówił również o naszej współpracy z Polską w celu zaradzenia zagrożeniu dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, związanemu z gazociągiem Nord Stream 2 - podał w komunikacie rzecznik resortu dyplomacji USA Ned Price.

Blinken miał również podkreślić „wagę obrony naszych demokratycznych wartości, w tym wolności mediów i poszanowania praw obywatelskich”, szczególnie w kontekście objęcia przez Polskę przewodnictwa w OBWE w 2022 r.

Do tego komunikatu minister Rau odniósł się w rozmowie z dziennikarzami.

Nie mieliśmy okazji rozmawiać o wartościach demokratycznych, tudzież o wolności mediów – powiedział minister. Mówiliśmy o dwóch rzeczach. Bardzo obszernie omawialiśmy kwestię szczytu Biden-Putin, a później rozmawialiśmy też o Nord Stream 2 i kwestii nakładania przez stronę amerykańską sankcji na firmy zachodnie, zaangażowane w dokończenie tego projektu – poinformował.

Minister Rau uczestniczy w Turcji w Antalya Diplomacy Forum, międzynarodowej konferencji dotyczącej globalnych wyzwań dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.

