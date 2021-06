W zdrowym ciele zdrowy duch! Do aktywności zachęca... Iga [wideo]

Dzięki szczepionkom – czy też sprzyjającej porze roku i fantastycznej pogodzie pandemia przechodzi. Od 26 czerwca siłownie, kluby i centra fitness odwiedzi większa liczba osób – 1 uczestnik będzie mógł przebywać na każde 10, a nie jak obecnie, 15 metrów kw. W miarę, jak dzienna liczba nowych zakażeń stała coraz niższa i pandemia zaczęła się wycofywać, cały czas trwa luzowanie obostrzeń

Długo wyczekiwane przez wielbicieli sportu i zwolenników aktywnego trybu życia otwarcie siłowni, krytych basenów, sal gimnastycznych i klubów fitness nastąpiło pod koniec maja, chociaż w obiektach sportowych nadal obowiązują rygory sanitarne i różne ograniczenia.

Aktywności fizycznej i uprawianiu sportu sprzyja obecnie pogoda. Zmęczeni pandemicznymi ograniczeniami, głodni ruchu, słońca i powietrza wreszcie wracamy do rekreacji i regularnego dbania o kondycję. Dużo osób widać na rowerach i rolkach, ćwiczących w miejscach do tego przeznaczonych na powietrzu, wiele osób wyjeżdża za miasto, np. na działkę. Coraz częściej odwiedzamy baseny i inne obiekty sportowe. Powinniśmy to robić, ponieważ aktywność fizyczna, ruch i sport nie tylko powalają nam utrzymać dobrą kondycję fizyczną, ale są wręcz warunkiem cieszenia się zdrowiem.

Do aktywności ruchowej, biegania, spacerów i uprawiania sportu zachęcają nas przedstawiciele stowarzyszeń promujących zdrowy tryb życia, sportowcy i przedstawiciele resortu zdrowia oraz innych instytucji państwowych, jak np. PZU. W zamieszczonym filmie widzimy, w jaki sposób do osiągania sukcesów i zaangażowania w sportową rywalizację zachęca nas najmłodsza mistrzyni polskiego tenisa – Ambasadorka Dobrej Drużyny PZU – Iga Świątek.

W zdrowym ciele, zdrowy duch! W nowym programie Dobra Drużyna, PZU wspiera związki, kluby i organizacje sportowe. Zachęcamy do aktywności fizycznej dzieci oraz młodzież, ponieważ wierzymy, że sport to nie tylko zdrowa rywalizacja, ale też pokonywanie własnych słabości i barier. Na czele Drużyny stoi nasza Ambasadorka – Iga Świątek. Zapraszamy! - czytamy w komunikacie PZU.

(mt)