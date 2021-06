AUTO ASSISTANCE: Samochód zastępczy w razie problemów na drodze!

Czy wiesz, że w razie awarii czy kolizji możesz liczyć na szybką i fachową pomoc na drodze? Dowiedz się, czym jest ubezpieczenie Auto Assistance od LINK4 i jakie daje korzyści!

To, że LINK4 słynie z bardzo szerokiego, a przy tym taniego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC, kierowcy wiedzą doskonale. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to nie wszystko.

Za niewielką dopłatą można bowiem skorzystać z kilku wariantów dodatkowego pakietu Auto Assistance, a to ogromna wygoda i poczucie bezpieczeństwa w różnych nieprzewidzianych sytuacjach na drodze.

Jak w praktyce sprawdza się Auto Assistance?

Oto jedna z wielu historii z życia wziętych, pokazująca, jak w praktyce przydatne jest Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4.

Pani Barbara (59 l.) z Wrocławia na długo zapamięta swój wyjazd do sanatorium:

„ _Nareszcie! Dostałam informację, że mój turnus rehabilitacyjny w Kołobrzegu wypada w czerwcu. Z powodu pandemii i ryzyka zakażenia bliscy namówili mnie, żebym nie jechała pociągiem, tylko własnym autem. Pomyślałam, że to dobry pomysł.

Wyruszyłam wcześnie rano. Przede mną było pięć godzin jazdy. Początkowo wszystko szło jak po maśle, nic nie zapowiadało problemów. Nagle pogoda niespodziewanie uległa załamaniu. Nie wiadomo skąd, na trasie biegnącej między polami pojawiła się gęsta mgła. Nie widziałam praktycznie nic. Natychmiast zwolniłam, zjechałam na prawy pas i szukałam bezpiecznego zjazdu, żeby stanąć i przeczekać.

I wtedy stało się! Usłyszałam głuchy trzask i poczułam mocne uderzenie. Wjechałam w tył zaparkowanego na poboczu auta. Nie miałam szans zauważyć go w tej mgle. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale gdy wysiadłam, nogi się pode mną ugięły. Cały przód mojego samochodu po prostu odpadł!

Roztrzęsiona zadzwoniłam do córki, z pytaniem co robić. Na szczęście córka nie straciła głowy. Od razu zapytała, gdzie mam ubezpieczone auto i kiedy powiedziałam jej, że w LINK4, poradziła, żebym zadzwoniła, zgłosiła, co się stało i poprosiła o szybką pomoc. Tak też zrobiłam. Akurat od tego roku oprócz polisy OC/AC miałam też wykupiony pakiet Auto Assistance Plus i to okazało się strzałem w dziesiątkę.

Aż trudno uwierzyć, ale w zaledwie pół godziny od zgłoszenia na miejsce podjechała laweta LINK4, która bez obciążania mnie jakimikolwiek kosztami odholowała mój samochód do warsztatu, a ja dostałam auto zastępcze i mogłam bezpiecznie kontynuować swoją podróż. Później okazało się, że naprawa potrwa kilka dni, bo konieczna była wymiana zderzaka i lampy. Przez cały ten czas mogłam za darmo korzystać z auta zastępczego w ramach mojego ubezpieczenia. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie LINK4 i ich natychmiastowa pomoc. Teraz wszystkim opowiadam o tej sytuacji, bo uważam, że warto polecać ubezpieczyciela, na którym naprawdę możemy polegać, gdy coś niespodziewanego przydarzy nam się na drodze. LINK4 mnie nie zawiódł.

Takie i wiele innych historii co dzień dociera do naszych konsultantów, a my czujemy ogromną satysfakcję, że po raz kolejny udało się pomóc i sprawić, by skutki przykrego zdarzenia na drodze były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów._

Co zyskujemy z Assistance?

W trasie mogą Cię spotkać różne nieprzewidziane sytuacje. Assistance to ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz niezbędną pomoc już w pierwszych chwilach po zdarzeniu. Obejmuje ona zarówno kierowcę, jak i pasażerów samochodu i świadczona jest na terenie całej Polski i niemal całej Europy.

Assistance obejmuje:

pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu,

naprawę na miejscu zdarzenia,

holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (do 200 km), wymianę koła,

uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora,

dostarczenie paliwa,

pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejesz niewłaściwe,

złomowanie,

otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków,

pokrycie kosztów parkowania do 2 dni

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży

nocleg w hotelu /

transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania powyżej 20 km. Świadczenie przysługuje, gdy odległość między miejscem zamieszkania Ubezpieczonego a miejscem zdarzenia przekracza 20 km.

Warto wiedzieć: Istnieje możliwość połączenia limitów na wykorzystanie samochodu zastępczego w ramach Auto Assistance i Programu Pomocy z samochodem zastępczym.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4.pl

