MAP: Chcemy, aby Polska miała minimum 40 proc. wkład w offshore

Rząd chce, aby polski wkład własny przy budowie farm wiatrowych na Bałtyku wynosił minimum 40 proc., poinformował wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas

Jesteśmy bardzo aktywni i chcemy zacząć od 40-proc. udziału własnego przy budowie farm wiatrowych na Bałtyku. Dziś mamy dostawców kabli, stacji transformatorowych i samych wież do wiatraków - powiedział Gryglas podczas panelu na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku. Do 2040 roku potrzeba będzie ponad 1 000 turbin wiatrowych, dlatego uzasadnione wydaje się lokalizacja w Polsce montowni lub wręcz zakładu produkcyjnego turbin - dodał wiceminister.

Według „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.

isbnews.pl/mt

Czytaj też: Debata o rozwoju gospodarki morskiej: Obecne warunki pracy są poza normami socjalnymi