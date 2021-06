Covid-19 przyspieszył digitalizację MŚP w Polsce

Korzystanie z technologii w czasie pandemii koronawirusa zwiększyło 65 proc. małych i średnich przedsiębiorstw, a 69 proc. chce ten stan utrzymać w przyszłości, wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”. To najczęściej wskazywana zmiana, jaką spowodował kryzys wywołany koronawirusem

Co ciekawe, najstarsi przedsiębiorcy częściej zamierzają przyspieszyć technologicznie w ciągu najbliższych 5 lat (pokolenie X - 74 proc., pokolenie BB - 78 proc.), wśród młodszych ten kierunek był obligatoryjny już wcześniej (46 proc.przedstawicieli pokolenia Z). Pandemia w największym stopniu wpłynęła na rozwój technologiczny największych uczestników sektora MŚP. 86 proc. firm średnich i 59 proc. mikro zamierza dalej digitalizować swoją działalność. Średnie przedsiębiorstwa mają zdecydowanie większy kapitał ludzki oraz kompetencje i narzędzia do efektywniejszego wdrażania cyfryzacji, dlatego mogą one usprawnić najwięcej swoich procesów dzięki technologii - czytamy w komunikacie.

Sztuczna inteligencja wchodzi w skład klastra technologicznego, który tworzą m.in. 5G, chmura, data management czy internet rzeczy. W MSP bardzo często brakuje świadomości wykorzystania AI, jednak w perspektywie najbliższych 5 lat to znaczenie sztucznej inteligencji najbardziej wzrośnie. Dziś korzysta z niej 15 proc.MSP, za 5 lat planuje ponad połowa (53 proc.). Im większa firma, tym widzi większy potencjał w wykorzystaniu AI (mikro - 45 proc., małe - 53 proc., a średnie - 59 proc.), podano również.

Obecnie największym branżowym beneficjentem rozwiązań opartych o AI są firmy logistyczne - wśród nich co czwarta rozwija się przy udziale sztucznej inteligencji (25 proc.). W perspektywie kolejnych lat duży potencjał tej technologii również widzi logistyka (55 proc.), jeszcze większy - handel i produkcja (po 61 proc. wskazań).

Leasing jest najczęściej wskazywana forma dostępu do aktywów wśród przedsiębiorców - przynajmniej raz miało z nim do czynienia 8 na 10 przedstawicieli sektora MSP. I w opinii zdecydowanej większości (87 proc.) w perspektywie kolejnych 5 lat rola tego narzędzia finansowania jeszcze wzrośnie. […] W najbliższych latach na efektywność biznesowa firm leasingowych największy wpływ będzie miała cyfryzacja. Tego oczekują także sami leasingobiorcy, którzy nie obawiają się zaawansowanych technologicznie narzędzi obsługowych i sprzedażowych. […] Ich możliwości, zastosowanie, a przede wszystkim dokonanie konfiguracji w dowolnym miejscu i czasie powodują, że mają duże grono entuzjastów w sektorze MSP. Dziś z konfiguratorów produktów finansowych korzysta już co czwarty badany przedsiębiorca (23 proc.). W perspektywie 5 lat zamierza korzystać z nich ponad połowa badanych (59 proc.) - czytamy dalej.

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

