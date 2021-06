Wyniki TechnoBizens i Bankowego Menedżera Roku już dziś!

Już dziś wieczorem poznamy laureatów dwóch wyjątkowych konkursów organizowanych przez redakcję miesięcznika „Gazeta Bankowa”. Konkurs TechnoBizens co roku wskazuje na firmy i rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że banki, instytucje finansowe i przemysł rozwija się cyfrowo. Konkurs Najlepszy Bank wskazuje wyróżniające się na rynku banki duże, małe i średnie oraz spółdzielcze. Zwieńczeniem uroczystej Gali „Gazety Bankowej” 2021 będzie wręczenie tytułu Bankowego Menedżera Roku

Uroczystość będzie transmitowana na żywo w telewizji wPolsce.pl oraz na profilu facebookowym portalu wGospodarce.pl. Warto dziś wieczorem śledzić wyniki konkursów „Gazety Bankowej”, choćby dlatego, że dotyczą niezwykle trudnego roku – naznaczonego pandemią COVID-19 i serią lockdownów.

Konkursy „Gazety Bankowej” to coś więcej niż tylko nagrody i wyróżnienia. To przede wszystkim możliwość przedstawienia, poznania i uhonorowania ludzi, którzy – w przypadku konkursów technologicznych, przyczyniają się wprost do cyfrowego rozwoju naszego kraju, oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. - Chciałbym tym samym podziękować wszystkim firmom i instytucjom za podjęcie ryzyka i trudu przystąpienia do konkursów oraz za zaangażowanie w sprawne przygotowanie materiałów. Mimo trudnej sytuacji, zdalnej pracy, wszechobecnych „homeoffice’ów”, zdecydowali się wypełnić ankiety i przedstawić swoje projekty, a w przypadku banków – wyniki, sukcesy i strategie.