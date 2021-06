Tajna zrzutka na Nowaka. Kto zebrał milion złotych na kaucję?

Sławomir Nowak nie musi do poniedziałku wpłacić 1 mln zł poręczenia majątkowego. Do wpłaty zobowiązał go 12 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie, zwalniając b. ministra transportu z aresztu. 21 kwietnia na wniosek obrony postanowienie w tym zakresie zostało wstrzymane do czasu uprawomocnienia się decyzji