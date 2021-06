Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

W środę, 28 kwietnia br., ruszył ogólnopolski program grantowy pt. „Rozgrzewamy Polskie Serca”. To projekt Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, który ma zachęcić jednostki i organizacje lokalne do realizacji inicjatyw i kształtowania w ten sposób kapitału społecznego w regionach. Łączna pula środków przewiedzianych w ramach programu to 1 000 000 zł