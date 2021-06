TZF rozpoczyna nowy rozdział – powstanie Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne realizują swój 10-letni plan rozwoju o wartości ponad 450 mln zł. Jednym z jego kluczowych elementów jest budowa Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych jedynego tego typu kompleksu w tej części Europy. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda

Zawsze podkreślałem, że niezwykle istotną rolą państwa jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu. Realizowanie ambitnych projektów, które mogą zapewnić Polakom miejsca pracy, a polskim firmom skutecznie rywalizować z zagranicznymi konkurentami. Niezwykle cieszę się, że dzisiaj właśnie taka inwestycje zaczyna być tutaj na warszawskim Tarchominie realizowana. To wielka szansa dla Polfy Tarchomin, jej pracowników, ale także dla polskiego przemysłu farmaceutycznego – powiedział podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda.

Budowa nowoczesnego Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych to największa inwestycja w najnowszej historii Polfy Tarchomin. W ramach jej realizacji do 2023 roku powstanie na warszawskim Tarchominie budynek o powierzchni użytkowej ok. 12 000 m2. Będzie w nim pracować 150 specjalistów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w centrum będą produkowane leki, które dotychczas nie były wytwarzane w Polsce.

To wielki dzień dla naszej firmy. Zaczynamy właśnie zupełnie nowy rozdział w blisko 200 letniej historii Polfy Tarchomin. Oprócz leków przeciwnowotworowych, będziemy mogli w nowym centrum rozwijać i wywarzać również inne leki wysokoaktywne, takie jak leki immunosupresyjne i przeciwgrzybicze – podkreśla Prezes Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Jarosław Król. - Docelowa wydajność produkcji to 6 milionów fiolek i ampułko-strzykawek rocznie. Szacujemy, że dzięki temu leczenie nowotworowe będzie łatwiej dostępne i tańsze dla pacjentów. Wierzymy, że nowoczesna terapia onkologiczna pozwoli uratować co roku wielu Polaków – dodaje prezes TZF.

Choroby nowotworowe są dzisiaj jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci ludzi na całym świecie. W 2020 roku zachorowało na raka blisko 200 tys. Polaków, a według prognoz zachorowalność na nowotwory będzie w najbliższych latach wzrastać. Dlatego zdaniem przedstawicieli świata medycznego tak ważna jest produkcja leków onkologicznych w Polsce.

W onkologii kluczowe jest zabezpieczenie dostępności podstawowych leków cytostatycznych. Produkcja tych leków w Polsce zwiększa szansę na to, że będziemy w stanie reagować na zmiany, które będą miały miejsce w naszym otoczeniu - mówi prof. Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach tworzenia Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych TZF zakontraktowała już wydatki na kwotę ponad 160 mln zł. Równolegle zespół badań i rozwoju TZF pracuje nad rozwojem nowych leków, które mają być w najbliższych latach w Polfie Tarchomin wytwarzane.

Spółka pracuje nad:

nowymi dla Polfy obszarami terapeutycznymi, jak onkologia (produkty stosowane m.in. w terapii szpiczaka mnogiego, guza piersi, guzach neuroendokrynnych), anestezjologia, zakażenia grzybicze, immunosupresyjne produkty stosowane w chorobach autoimmunologicznych.

rozwojem portfela diabetologicznego: doustne i iniekcyjne leki przeciwcukrzycowe nowej generacji. Firma jest na etapie rejestracji kilku nowoczesnych leków stosowanych w cukrzycy typu drugiego.

produktami stosowanymi w chorobach układu moczowego, również tymi, które są dzisiaj niedostępne w Polsce.

Budowa Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych podniesie bezpieczeństwo lekowe Polski i zmniejszy naszą zależność od importu. Jednym z filarów programu Polski Ład jest poprawa ochrony zdrowia Polaków, a ta inwestycja Polfy Tarchomin idzie właśnie w tym kierunku. Stworzenie nowego centrum onkologicznego to także wspieranie gospodarki opartej na wiedzy i wspieranie rozwoju polskiej nauki – podkreśla minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Mat.Pras./KG