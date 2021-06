Prezes NBP laureatem nagrody Bankowy Menedżer Roku 2020!

Jestem niezmiernie zaszczycony i cieszę się, że Narodowy Bank Polski został doceniony w tym szczególnym momencie. Nie da się ukryć, że te miesiące, które mamy za sobą to był okres szczególny - powiedział prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego po odebraniu nagrody specjalnej podczas gali wręczenia nagród „Gazety Bankowej”

Prezes NBP otrzymał nagrodę specjalną – Bankowy Menedżer Roku 2020.

Rok 2020 zmienił wszystko. Pandemia COVID-19 zerwała globalne i lokalne łańcuchy dostaw, zatrzymała produkcję i usługi, a cały świat pogrążył się w lockdownie. Zamknęliśmy się w domach – a gospodarki wielu krajów stanęły w oczekiwaniu na ostateczny krach. PKB Polski spadł po raz pierwszy od trzech dekad. Dzięki natychmiastowej reakcji polskiego rządu – uruchomione wsparcie wchodzących w kryzys przedsiębiorstw uchroniło rynek pracy, a tym samym firmy i ich pracowników przed bankructwem. Przetrwaliśmy pierwszą, drugą i trzecią falę epidemii. Nie udałoby się to bez determinacji i błyskawicznych reakcji instytucji wspierających gospodarkę – przede wszystkim Narodowego Banku Polskiego. Dziś wiemy, że profesor Adam Glapiński od pierwszych dni na stanowisku prezesa NBP podjął przygotowania do możliwego kryzysu na rynku finansowym. Dzięki temu, gdy wybuchła pandemia – wystarczyło uruchomić przećwiczone i zaplanowane działania. Prezes Adam Glapiński stanął wraz z premierem, ministrem finansów i ekspertami NBP do wspólnej, przemyślanej akcji ratunkowej. Dziś polska gospodarka wraca szybko do stanu równowagi. W tym wyjątkowym czasie postanowiliśmy wręczyć wyjątkową nagrodę – specjalne wyróżnienie w konkursie Bankowy Menedżer Roku „Gazety Bankowej” - tłumaczył decyzję redaktor naczelny „Gazety Bankowej” - Maciej Wośko.