Alior Bank najlepszy wśród małych i średnich banków komercyjnych

To szczególna nagroda, dla najlepszego banku. Oznacza, że jest to nagroda za całokształt działalności. Czyli każda z dziedzin została doceniona - mówiła prezes Alior Bank, Iwona Duda, laureat konkursu „Najlepszy Bank 2021” roku w kategorii „Mały i Średni Bank Komercyjny”

W grupie małych i średnich banków komercyjnych tytułem „Najlepszy Bank 2021” został nagrodzony Alior Bank. Drugie miejsce zajął Bank Millennium, a trzecie - Credit-Agricole Bank Polska.

Kierujemy się wartościami finansowymi i biznesowymi. Ale nie tylko chcemy być bankiem wiarygodnym i zaufanym wobec naszych klientów. To dla nas oznacza trochę więcej. To marzenia polskich rodzin, które możemy sfinansować. To także uczestnictwo we wszystkich programach społecznych i gospodarczych, które mają wpływ na nasze życie. Zwłaszcza teraz w okresie pandemii. Musieliśmy się dostosować, co wymagało odpowiedniej determinacji i to jest też ich nagroda - podkreśliła Duda.