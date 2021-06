PGE wsparła Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Fundacja PGE przekazała darowiznę dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Środki zostaną przeznaczone na zakup tomografu komputerowego wraz z platformą radiologiczną do analizy zdjęć. Dzięki niemu będzie możliwe przeprowadzanie dokładnej oceny stopnia zajęcia i uszkodzenia płuc u osób zarażonych koronawirusem, jak również u osób, które już przeszły zachorowanie

Grupa PGE od początku pandemii aktywnie włączyła się w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wspierając szpitale i placówki pomocowe, a także ochotnicze straże pożarne, policję, ratownictwo medyczne oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Od marca ubiegłego roku Grupa PGE i Fundacja PGE przekazały łącznie ponad 7,5 mln zł na ten cel. Dziś, gdy liczba zachorowań znacząco spadła, przed lekarzami staje nowe wyzwanie – leczenie i rehabilitacja powikłań po przebytej chorobie. Szybka i dokładna diagnostyka mają zdecydowany wpływ na proces rehabilitacji. Dlatego Fundacja PGE przekazała darowiznę na zakup urządzenia, które w znaczący sposób poprawi czas i precyzję diagnostyki w warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie został dedykowany dla pacjentów zmagających się z COVID-19. Po ponad rocznej walce z pandemią, Szpital zwrócił się do Fundacji PGE z prośbą o wsparcie finansowe. Udzielona darowizna zostanie przekazana na zakup tomografu komputerowego wraz z platformą radiologiczną do analizy zdjęć, wspartą sztuczną inteligencją. Sprzęt ten umożliwi również wykonywanie badania dzieci, bez konieczności podania znieczulenia. Badanie u dzieci trwać będzie mniej niż 8 sekund. Każdy pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem oraz mający ciężkie objawy choroby, powinien mieć przeprowadzoną powyższą diagnostykę. Dzięki temu będzie można ocenić stopień zajęcia i uszkodzenia płuc i wprowadzić odpowiednie leczenie.

Nasz szpital od początku pandemii był jednym z największych polskich placówek zajmujących się Pacjentami zakażonymi koronawirusem. Leczyliśmy najcięższe przypadki, przeprowadzaliśmy szereg skomplikowanych procedur medycznych, starając się połączyć wiedzę i doświadczenie naszego personelu oraz wspierając się o nowe technologie. Przy leczeniu tego zakażenia bardzo ważna jest szybkie i trafne rozpoznanie. Równie istotne jest skupienie się na powikłaniach, które występują już po przejściu choroby. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup sprzętu, który nam na to pozwoli. Dzięki niemu jesteśmy w stanie stawiać precyzyjne diagnozy i ratować ludzkie życie. Nie było by to możliwe gdyby nie darowizna od Fundacji PGE. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za przekazane wsparcie finansowe – mówi dr Zbigniew Król, zastępca dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.