Ojcowie na dobrej drodze. Zaskakujące dane dotyczące ojców w Polsce

Dotychczasowy obraz ojca, mężczyzny, głowy rodziny nie wróżył dobrze. Czy jesteśmy już po tym społecznym, męskim kryzysie? Czy to pandemia przetasowała wartości jakimi chcą podążać młodzi ojcowie? W raporcie STATO‘20 podsumowującym rok 2020 w Polsce, ponad 60% ojców przyznało, że zaczęło spędzać więcej czasu z dziećmi. Ponad połowa tej grupy (28%) zadeklarowała, że czas spędzony z dziećmi przełożył się na poprawę relacji rodzinnych w domu. Obecni w domach ojcowie zbudowali silniejszą relację ze swoimi dziećmi

Społeczność Tato.Net, budowana od 17 lat, zmienia postawy i świadomość ojców. W odróżnieniu od innych inicjatyw, pomaga wdrażać zmiany w codziennym życiu rodzinnym, dzięki Ojcowskim Klubom, warsztatom dla ojców i ich dzieci, a także badaniom naukowym i wydawanym książkom budującym zaangażowane ojcostwo. Dziś ojcowie nie boją się rozmawiać, rośnie społeczna empatia, a męskość to nie tylko odpowiedzialność, ale również czułość i emocjonalność.

Zmiany postaw potwierdza kończąca się VI edycja konkursu dla dzieci szkół podstawowych „List do Taty”. To co się stało, przeszło najśmielsze oczekiwania. Ilość listów zdecydowanie przekroczyła poprzednie edycje.

Listy dzieci do ojców wywołują silne emocje i wskazują na niezmienną prawdę: Tato, jesteś bardzo ważny! Jesteś bardzo potrzebny Twojemu dziecku! Jesteś niezastąpiony! - zwraca uwagę dr Dariusz Cupiał, twórca Tato.Net.

Tato.Net podpowiada, jak wykonać kolejny krok i po okresie pandemii pogłębić relację ojca z dziećmi, budując na doświadczeniu wspólnego czasu z synem lub córką:

Dla ojców i ich dzieci organizujemy warsztaty przygodowe. Udział w spływie kajakowym czy górskiej przygodzie to nie tylko aktywny wypoczynek, ale także mini survivalowa wyprawa dla ojców z dziećmi. To czas, w którym można porozmawiać bez pośpiechu, w odcięciu od codziennych obowiązków. To czas budowania relacji między dzieckiem i ojcem przez trud, wysiłek fizyczny, wspólne działanie, aktywny wypoczynek i bycie razem – zaznacza Dariusz Cupiał.

Warto też zarezerwować sobie przynajmniej jeden dzień na wyprawę z rodziną - pretekstem niech stanie się Dzień Ojca. Społeczność Tato.Net postuluje, aby Dzień Ojca był obchodzony w trzecią niedzielę czerwca, jak ma to miejsce w wielu krajach. To stworzyłoby naturalną przestrzeń dla pełniejszego świętowania wspólnego czasu taty i dzieci.

Proponujemy, aby Dzień Matki oraz Dzień Ojca były obchodzone w Polsce w dniach wolnych od pracy, czyli w niehandlowe niedziele. Chodzi o to, aby Dzień Matki i Dzień Ojca dawały możliwość świętowania dla całej rodziny i spędzenia tego dnia razem. Mam nadzieję, że niedługo rzeczywiście rodziny otrzymają taką możliwość. - wyjaśnia Dariusz Cupiał.

Tato.Net to realizowany przez Fundację Cyryla i Metodego największy w Europie program wzmacniania rodzin poprzez wspomaganie ojców. Od 2004 roku z programów Tato.Net skorzystały tysiące mężczyzn, pogłębiając swoje kompetencje, zrzeszając się w Ojcowskich Klubach, biorąc udział w warsztatach i szkoleniach.

Mat.Pras./KG