Lotnisko Chopina: Od północy kwarantanna dla przylatujących z Non Schengen

Od północy ze środy na czwartek, przylatujący na warszawskie Lotnisko Chopina z państw nienależących do strefy Schengen, podczas kontroli paszportowej zostaną automatycznie skierowani na kwarantannę przez funkcjonariusza Straży Granicznej - powiedział PAP rzecznik portu Andrzej Klewiado

Zgodnie z opublikowanym w środę w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów, od północy ze środy na czwartek zmieniają się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen; kwarantannę podróżujących z tych państw skróci negatywny wynik testu wykonanego po 7 dniach od przekroczenia granicy.

Od północy każdy pasażer przylatujący na Lotnisko Chopina spoza strefy Schengen, w tym m.in. z Wielkiej Brytanii, czy Irlandii Północnej, podczas kontroli paszportowej zostanie automatycznie skierowany na kwarantannę przez funkcjonariusza Straży Granicznej- powiedział w środę Klewiado.

Jak dodał, na lotnisku Straż Graniczna odpowiada za wdrażanie przepisów dotyczących obostrzeń w związku z koronawirusem.

Jako zarządzający lotniskiem zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby rozładować ewentualne kolejki do kontroli paszportowej, jakie powstaną po przylocie na Lotnisko Chopina - powiedział.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego ukazała się w środę. Wcześniej jej szczegóły przedstawili wiceszefowie resortów zdrowia i spraw zagranicznych, Waldemar Kraska i Piotr Wawrzyk.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od czwartku osoby, które przybyły do Polski, a swoją podróż rozpoczęły z państwa nienależącego do Strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 10-dniową kwarantannę będą mogły skrócić po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni od przekroczenia granicy.

Dotychczas takie restrykcje obowiązywały podróżujących z Brazylii, Indii, Republiki Południowej Afryki, a od środy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Podróżujący natomiast z pozostałych państw spoza Schengen mogli dotąd skracać swoją kwarantannę - po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w czasie 48 godzin od przekroczenia granicy RP, np. jeszcze na lotnisku.

Z kwarantanny podróżujących do Polski spoza Schengen nie zwalniał i nadal nie będzie zwalniał test wykonany w kraju wylotu. Zwolni z niej za to m.in. pełne zaszczepienie przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną w Unii Europejskiej. Poza tym określony jest szereg wyjątków od kwarantanny, nie podlegają jej np. przekraczający granicę w ramach niektórych czynności zawodowych (jak załogi samolotów, kierowcy transportowi), czy dyplomaci, żołnierze itp.

Wiceminister zdrowia zmiany tłumaczył w środę rozprzestrzenianiem się nowych wariantów koronawirusa. W związku z tym, że te nowe warianty mają zdecydowanie większą szybkość rozprzestrzeniania się w środowisku, zdecydowaliśmy się podjąć prewencyjne działania - podkreślił.

Kraska poinformował, że mutacji Gamma we wtorek było 14, a w środę 17, wariantu Delta - we wtorek 90, a w środę 96, wariantu Beta - we wtorek 36, w środę 38. Ponadto wiceszef MZ poinformował, że w przedziale dwóch tygodni liczba nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w Polsce wynosi 14, ale w Tunezji to już 209, w Danii 152, w Hiszpanii 133, w Wielkiej Brytanii 131.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln, co dało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

