Premier: Kamiński dobrze wypełnia obowiązki

Szef MSWiA dobrze wypełnia obowiązki; zrobił, co należało, organizując wybory korespondencyjne – powiedział premier Mateusz Morawiecki, zabierając w środę w Sejmie głos w debacie nad wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego

Wniosek o wotum nieufności wobec Kamińskiego wiąże się ze sprawą organizacji w ubiegłym roku wyborów prezydenckich, które miały się odbyć w trybie korespondencyjnym.

Zdaniem premiera, minister Kamiński zachował się jak państwowiec. Wybory i wybory prezydenckie, to obowiązek konstytucyjny. A jeżeli ktoś wtedy nie dopełnił jakichś obowiązków, to są to przede wszystkim samorządy, na których ciążyły bardzo specyficznie określone obowiązki i braki ich wypełnienia groził anarchią, chaosem, niewykonaniem konstytucji – zaznaczył Morawiecki.

Trzeba mieć odwagę, trzeba mieć determinację, aby realizować konstytucję. Niech żyje konstytucja! – powiedział szef rządu. Posłowie PiS zareagowali oklaskami i skandowaniem: konstytucja.

Premier podziękował Kamińskiemu, że rok temu uczynił to, co do niego należało, żeby te wybory mogły się odbyć, choć nie odbyły się z innych względów. Dziękował też „za działania zdecydowane, odważne, ale zarazem rozważne służb podlegających panu ministrowi”.

Pan minister Kamiński dobrze wypełnia swoje obowiązki i stara się nadrabiać, redukować te wszystkie deficyty, do których bardzo często wy doprowadziliście – zwrócił się do opozycji Morawiecki.

PAP/mt

