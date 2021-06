Rozluźnienie napięcia na linii Teheran-Waszyngton

Według informacji ze strony irańskiej ma niedługo dojść do przełomu w relacjach z Białym Domem

Zniesienie sankcji na ropę oraz żeglugę, a także zniesienie statusu persona non grata – takie kroki ma według doniesień irańskiego rządu podjąć rząd amerykański. Nie zostały one jednak jeszcze potwierdzone przez sam Waszyngton.

Zostało osiągnięte porozumienie zgodnie z którym wszystkie sankcje na ropę oraz handel morski nałożone przez Donalda Trumpa zostaną zniesione – przekazał Mahmoud Vaezi w imieniu Iranu.

Do rozmów miało dojść w ubiegła niedzielę w skutek wygranej Ebrahima Raisi w wyścigu o fotel prezydencki. Figuruje on obecnie na czarnej liście Stanów Zjednoczonych, co siłą rzeczy wprowadza konsternację w stosunkach między Iranem a USA.

Sceptyczne informacje przekazuje z kolei strona niemiecka po negocjacjach z Teheranem. Zgodnie z ich wersją wydarzeń, rozmowy z Iranem cały czas pozostają trudne, a wiele spraw wymaga szczegółowego rozpracowania.

Czynimy postępy, lecz wciąż mamy parę orzechów do zgryzienia – przekazał niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Mass.

Przede wszystkim chodzi o porozumienie nuklearne z 2015 roku. W skutek amerykańskich sankcji i wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia w 2018, Teheran również podjął decyzję o rozwoju broni nuklearnej wbrew ustaleniom porozumienia. Strona irańska wielokrotnie podkreślała gotowość do rezygnacji ze swoich działań o ile Waszyngton zdejmie ustalone przez siebie sankcje.

Strona amerykańska, będąca najważniejszym negocjatorem, nie przekazała jak dotąd swojego jasnego stanowiska. Wiadomym jest jednak, że Joe Biden planował już od dłuższego czasu poprawę relacji z Iranem, wydaje się więc, że rozmowy odniosą skutek.

Źródło: Reuters