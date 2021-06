Implant w mózgu wykryje (i usunie) ból!

Naukowcy opracowali wszczepiane do mózgów mikrochipy, które wykrywają ból i go od razu uśmierzają. Sugerują, że w przyszłości takie implanty być może będą pomagały ludziom z ostrymi oraz chronicznymi bólami, a także cierpiącym na lęki czy depresję. Skuteczność rozwiązania testowano na razie wyłącznie na chomikach.

Naukowcy z NYU Grossman School of Medicine, na łamach magazynu „Nature Biomedical Engineering” przedstawili - jak twierdzą - pierwszy elektroniczny, wszczepiany do mózgu implant, który wykrywa i blokuje ból. „Nasze wyniki wskazują, że implant ten pozwala na skuteczną strategię terapii bólu - nawet w przypadkach, kiedy jego objawy są trudne do opisania i łagodzenia” - prof. Jing Wang, jeden z głównych autorów publikacji.

Jak podkreślają badacze, chroniczny ból dotyka aż jednego na czterech mieszkańców USA, ale brakuje odpowiednich metod leczenia. Stosowane często opioidy z czasem działają coraz słabiej, a ze względu na oddziaływanie na tzw. układ nagrody mogą powodować uzależnienie.

Implant testowany wcześniej pod kątem łagodzenia drgawek i kontroli elektronicznych protez może ominąć te przeszkody. Wykrywa on ból w rejonie odpowiedzialnym za jego przetwarzanie (przednia część kory zakrętu obręczy), a następnie pobudza korę przedczołową, która ból uśmierza. Urządzenie aktywuje się tylko w obliczu dolegliwości, co minimalizuje ryzyko nadmiernego oddziaływania, czy uodpornienia na jego wpływ. Ponieważ nie oddziałuje na układ nagrody, nie pojawia się także ryzyko uzależnienia.

W czasie eksperymentów chomiki z implantem prawie o połowę wolniej chowały pazury w odpowiedzi na nagły ból, co według badaczy oznacza jego mniejsze nasilenie. Co więcej, odczuwając nagły lub chroniczny ból, zwierzęta więcej czasu spędzały w miejscu, w którym implant był zdalnie uruchamiany.

Według naukowców wszczep był w stanie wykryć bodźce bólowe w 80 proc. przypadków.

Twierdzą oni, że zdolność wykrywania bólu przez implant można jeszcze poprawić, dodając do niego elektrody sięgające także do innych rejonów mózgu.

Na razie urządzenie nie jest jeszcze gotowe, aby zastosować je u ludzi, ale naukowcy planują prace nad mniej inwazyjnymi wszczepami, które potencjalnie będzie można przystosować do człowieka.

„Nasze rezultaty pokazują, że urządzenie może pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu działania bólu w mózgu” - mówi kierujący badaniami dr Qiaosheng Zhang. - „Co więcej, może pozwolić nam na znalezienie wolnych od leków terapii dla innych neuropsychiatrycznych zaburzeń, takich jak lęki, depresja, czy stres pourazowy”.

Więcej informacji na stronach: https://nyulangone.org/news/implantable-brain-device-relieves-pain-early-study i https://www.nature.com/articles/s41551-021-00736-7

PAP/ as/