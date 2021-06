Cybersecurity w Polsce: Gigantyczne zarobki, a ekspertów brak

Cybersecurity jest niezwykle atrakcyjnym rynkiem dla pracowników, wynika z badania „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce” zrealizowanego na zlecenie izraelskiego instytutu szkoleniowego HackerU przez HRK, firmę specjalizującą się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów HR. Eksperci mogą liczyć na konkurencyjne zarobki i mają duży wybór ofert pracy. Szacuje się że obecnie na polskim rynku na każdego kandydata przypada aż 7 nieobsadzonych miejsc pracy.

-Obecna sytuacja kandydatów, którzy mają doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT jest niezwykle komfortowa – mówi Mikołaj Zbudniewek, Business Unit Manager, HRK ICT, który specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska związane z IT i cybersecurity. – Z badania zrealizowanego na potrzeby HackerU wynika, że pracodawcy są bardzo aktywni i prowadzą intensywne poszukiwania ekspertów. Aż 60 proc. specjalistów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że w ciągu tygodnia otrzymują od 1 do 3 propozycji udziału w procesach rekrutacyjnych – dodaje.

Sytuacja na polskim rynku pracy nie jest wyjątkiem. Z badania przeprowadzonego w 2020 r. przez (ISC)2, międzynarodową organizację pozarządową, która zajmuje się edukacją i certyfikacją w zakresie cybersecurity, wynika, że na świecie może brakować nawet 3,12 miliona specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT.

Z raportu wynika, także że rynek ten dynamicznie się zmienia. Do niedawna karierę w cybersecurity rozpoczynali pracownicy z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w innych dziedzinach związanych z IT. Bezpieczeństwo IT było ciekawą alternatywą dla testerów, programistów czy ekspertów od rozwiązań związanych z cloud computing. Dynamiczny rozwój pracy zdalnej, który jest wynikiem pandemii COVID-19, sprawił że zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie cybersecurity gwałtownie wzrosło.

-Obecnie pracodawcy otwarli się na możliwość zatrudniania osób o niższych kwalifikacjach, które nie mają wcześniejszych doświadczeń zawodowych związanych z tą branżą. Tego typu stanowiska oferują najczęściej korporacje, które zapewniają intensywne szkolenia i przygotowanie do pracy na stanowiskach juniorskich. Interesującą alternatywą dla osób rozważających rozpoczęcie pracy w działach związanych z bezpieczeństwa IT są specjalistyczne kursy prowadzone przez doświadczonych ekspertów – komentuje Maciej Cieśla, kierownik programu szkoleniowego z zakresu cyberbezpieczeństwa w HackerU.

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – bezpieczeństwo IT jest bardzo atrakcyjne jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Średnia miesięczna płaca to ok. 15 tys. zł, a mediana kształtuje się na poziomie 15,5 tys. zł brutto miesięcznie. Młodszy specjalista może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 6 – 10 tys. brutto, specjalista zarobi nawet 16 tys. zł miesięcznie. Natomiast managerowie i dyrektorzy deklarują zarobki na poziomie powyżej 22 tys. zł brutto.

W badaniu wzięło udział ponad 500 ekspertów pracujących w działach bezpieczeństwa IT.

Czytaj też: Nowy rekord wszechczasów na warszawskiej giełdzie!

Mat. pras./kp