Glapiński o wyjściu z pocovidowej polityki pieniężnej: Nie tak od razu

Wyjście z niekonwencjonalnych działań polityki pieniężnej, które zostały zastosowane w trakcie pandemii, powinno być rozłożone w czasie i nie może naruszyć fundamentów pocovidowego wzrostu gospodarczego - podkreśla prezes NBP Adam Glapiński we francuskim dzienniku L’Opinion

W piątek w jednym najbardziej opiniotwórczych tytułów we Francji - dzienniku L’Opinion, który jest głównym partnerem The Wall Street Journal w Europie, ukazał się artykuł prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego pt. „Stabilizacja i wyzwania po pandemii”.

Glapiński przypomniał w nim, że pandemia spowodowała, iż zaledwie w ciągu kilu tygodni gospodarki wielu krajów przeszły raptownie od ugruntowanej ekspansji gospodarczej do dramatycznego załamania. „Wysyp złych danych bezlitośnie przyspieszał, a w tle toczyła się często dramatyczna walka o zdrowie i życie obywateli” - podkreślił.

Prezes polskiego banku centralnego zaznaczył, że ówczesna sytuacja wymogła zastosowanie zdecydowanych działań, które z jednej strony ograniczą transmisję wirusa, a z drugiej strony pozwolą ograniczyć szok, jaki COVID-19 wywarł na gospodarki.

NBP zareagował jako jeden z pierwszych banków centralnych, dokonując silnego złagodzenia polityki pieniężnej. Dzięki temu, że przez ostatnie lata prowadziliśmy tradycyjną, konserwatywną politykę pieniężną mieliśmy niezbędną przestrzeń do działania i nie zawahaliśmy się przed obniżeniem stóp procentowych niemal do zera oraz przed rozpoczęciem skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa - podkreślił w artykule Glapiński.

Według szefa NBP podjęcie zdecydowanych i szybkich działań przez bank spowodowało skuteczne wsparcie dla polskiej gospodarki. Ten sukces znalazł odzwierciedlenie przede wszystkim w danych o PKB, zgodnie z którymi spadek produktu krajowego był w Polsce ponad dwukrotnie mniejszy niż średnio w Europie. Udało się też uniknąć pogorszenia sytuacji na rynku pracy, na co wskazuje m.in. najniższa w całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia - zauważył prezes.

Glapiński wskazał, że tak jak pandemia gwałtownie uderzyła w gospodarki przed rokiem, powodując m.in. zatrzymanie całych sektorów, tak obecnie obserwujemy równie gwałtowne ożywienie i odbudowę.

Ta przyspieszona odbudowa gospodarki, widoczna w wielu obszarach także w Polsce, napawa zrozumiałą radością, ale – podobnie jak gwałtowne spowolnienie sprzed roku – stwarza również pewne wyzwania. Pojawiają się na przykład obawy o to, czy banki centralne nie spóźnią się z reakcją na poprawiające się dane i prognozy makroekonomiczne, co stwarzałoby zagrożenia dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego - zauważył Adam Glapiński.

Dodał, że obecnie określenie optymalnej strategii wyjścia z działań niekonwencjonalnych w polityce pieniężnej, które zostały zastosowane w trakcie pandemii, jest dużym wyzwaniem.

Można jednak z całą pewnością powiedzieć, że proces ten – zarówno na świecie, jak i w Polsce – powinien być mądrze rozłożony w czasie i postrzegany jako element ciągłości polityki banku centralnego, która z jednej strony nie może naruszyć fundamentów pokryzysowego wzrostu, a z drugiej – dopuścić do narastania nierównowag makroekonomicznych i finansowych_ - ocenił prezes NBP.

Gapiński jeszcze raz podkreślił, że kierowany przez niego bank dowiódł swojej skuteczności w ograniczaniu skutków ekonomicznych pandemii i zapewnił, że dowiedzie jej ponownie, prowadząc roztropną politykę przywracania gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej.

Nie możemy jednak pozwolić, by ewentualne gwałtowne zmiany kursu walutowego lub rentowności obligacji ograniczyły nasze perspektywy wzrostu, bo chodzi o potencjał wzrostu polskiej gospodarki w okresie wielu kolejnych lat. Właśnie po to mamy własną walutę, polskiego złotego, by mieć możliwość prowadzenia niezależnej i autonomicznej polityki pieniężnej, która jest dla nas ważnym amortyzatorem szoków - dodał.