Nie igraj z losem – ubezpiecz dom w LINK4 i śpij spokojnie

Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie domu? I co zyskasz, wykupując je w LINK4? Poznaj historię Pani Bożeny i przekonaj się, jak pomocna może okazać się polisa!

Wszyscy byliśmy wstrząśnięci, oglądając ogrom tragedii, jaki spotkał niedawno mieszkańców miejscowości Nowa Biała, gdzie w wyniku pożaru dach nad głową i dorobek życia straciło tak wiele rodzin. W ciągu zaledwie kilku godzin w ogniu stanęło niemal 50 budynków. Na szczęście obyło się bez ofiar, a pomoc dla pogorzelców płynie już z całego kraju.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że z żywiołem trudno jest wygrać, a tym bardziej przewidzieć, kiedy zaatakuje. Jedyne, co możemy zrobić, by ochronić siebie, swoją rodzinę i dobytek to zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszelkiego ryzyka w LINK4 daje gwarancję, że Twoje mienie jest zabezpieczone przed wszystkimi zdarzeniami losowymi i, co ważne, Ty sam decydujesz, na jaką kwotę się ubezpieczysz.

Dlaczego warto wybrać polisę? Poznaj historię Pani Bożeny

W LINK4 doskonale pamiętamy historię pani Bożeny (65 l.) spod Tarnowa:

Nigdy nie zapomnę tego feralnego wtorku. Córka z zięciem poszli do pracy, wnuczka do szkoły, a ja jak zwykle zajmowałam się najmłodszymi wnukami i doglądałam gospodarstwa. Byłam w oborze z dwójką dzieci, kiedy nagle usłyszałam trzask i poczułam dym. To był moment. Wybiegłam, patrzę, a nasz drewniany dom cały stał już w płomieniach. Nie wiedziałam, co robić. Zaczęłam wzywać sąsiadów na pomoc. Szczęście w nieszczęściu nikogo nie było w płonącym budynku. Po kilku minutach na sygnale podjechały dwa wozy strażackie, strażacy zaczęli lać wodę, a ludzie z okolicznych domów pomagali wynosić to, co jeszcze udało się ocalić. Niestety, czego nie strawił ogień, zniszczyła woda z sikawek. W pół godziny straciliśmy wszystko: meble, cały dobytek. Ogień całkowicie zniszczył dach i ściany domu. Budynek częściowo nadawał się do wyburzenia. Później okazało się, że wszystkiemu winne było zwarcie w gniazdku elektrycznym. Nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby nie to, że zięć wykupił polisę w Link4. Dzięki temu jeszcze przed wieczorem trafiliśmy z dziećmi do hotelu. Mieliśmy tylko to, co na sobie. Na szczęście nie musieliśmy się martwić o ocalałe resztki naszego dobytku. Tego, co zostało na pogorzelisku, pilnował całą dobę ochroniarz przysłany z LINK4. Nie wiem, co byśmy bez tej pomocy zrobili. Najbardziej bałam się o córkę, bo ona od dziecka leczy się na serce, a leki zostały w domu. Ale i na to znalazła się rada, bo w ramach ubezpieczenia dowieźli nam do hotelu niezbędne lekarstwa. Ta sytuacja nauczyła mnie jednego: nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, więc nie warto igrać z losem. Ubezpieczenie domu to podstawa. Co my byśmy bez tego zrobili? Nawet nie chcę myśleć.

Co zyskujesz z polisą DOM w LINK4?

W ramach ubezpieczenia DOM poza odpowiednią ochroną ubezpieczeniową i wypłatą pieniędzy za odszkodowane zyskujesz również dodatkowe korzyści.

Do każdej przygotowanej przez siebie oferty bez żadnych dodatkowych kosztów otrzymasz ubezpieczenie Assistance, w ramach którego LINK4 zapewnia m.in.:

całodobową pomoc niezbędnych fachowców: m.in. elektryka, hydraulika, szklarza, dekarza,

transport pod wskazany przez Ciebie adres lub do zaproponowanego przez nas hotelu, jeżeli Twoje mieszkanie przez jakiś czas nie nadaje się do użytku,

przewóz cennych rzeczy z Twojego domu w bezpieczne miejsce lub zapewnienie im ochrony na miejscu, jeżeli wymaga tego sytuacja.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4.pl

Artykuł powstał we współpracy z LINK4