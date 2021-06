Szef MON: Udział w misjach afgańskich pokazał solidarność z sojusznikami

Zaangażowanie w misje w Afganistanie było wyrazem solidarności i sojuszniczej wiarygodności, wojsko zyskało doświadczenia w warunkach bojowych – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak

Zapowiedział, że ostatnia grupa Polaków, którzy uczestniczyli w natowskiej misji Resolute Suport, wróci w przyszłym tygodniu. Pierwsza grupa żołnierzy wracających z Afganistanu jest spodziewana w piątek po południu.

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zgodnie z decyzjami naszych sojuszników, Polska nie przedłuży pobytu swojego kontyngentu w Afganistanie i z końcem czerwca zakończy wojskowe zaangażowanie w tej operacji NATO.

Misja w Afganistanie, obok misji w Iraku, stanowiła największe wyzwanie dla polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. To była skrajnie trudna misja ze względów wojskowych, geograficznych, klimatycznych, kulturowych – powiedział w piątek szef MON. „Ten czas próby okazał się zwycięski dla żołnierzy Wojska Polskiego. Udowodnili swoją gotowość do służby ojczyźnie” – dodał.

Do korzyści z misji zaliczył zdobyte w Afganistanie doświadczenie i umiejętności, możliwość sprawdzenia sprzętu „w realnych warunkach wojennych”. „Dzięki misji w Afganistanie żołnierze Wojska Polskiego poszerzyli swoją wiedzę, stali się bardziej profesjonalni, nabyli również cechy, która jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa – gotowości bojowej” - podkreślił.

Udowodniliśmy, że jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami z NATO. To ważne dla naszego bezpieczeństwa dlatego, że skoro my jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, to zakładamy, że nasi sojusznicy w godzinie próby będą solidarni wobec nas – dodał szef MON.