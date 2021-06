Maląg: młodym ludziom potrzeba m.in. stabilnej pracy

To, na co w badaniach rodziny wskazują najczęściej jako barierę w podejmowaniu decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny, to kwestie bezpieczeństwa finansowego, mieszkania, opieki nad dzieckiem, a także kwestie związane ze stabilnością zatrudnienia, zwłaszcza mam wracających do pracy po urodzeniu dziecka - mówi portalowi wPolityce.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg