Sąd utrzymał decyzję ws. zwrotu 7,6 mln zł za nieruchomość Zielna 32

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w poniedziałek decyzję komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, która nakazała zwrot ponad 7,6 mln zł za nieruchomość przy ul. Zielnej 32. Kupcy roszczeń kupili prawa do tego gruntu za 110 tys. zł. Ostatecznie nieruchomość sprzedano za prawie 8 mln zł

Jak dowiedziała się PAP, sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił w poniedziałek odwołania warszawskiego ratusza i beneficjentów tej reprywatyzacji - generała z czasów PRL i jego żony, którzy zaskarżyli decyzję komisji weryfikacyjnej ws. Zielnej 32.

W decyzji tej komisja weryfikacyjna nakazała w czerwcu 2020 r. zwrot przez małżeństwo ponad 7,6 mln zł nienależnego świadczenia. Komisja uchyliła tym samym wcześniejszą decyzję reprywatyzacyjną prezydenta Warszawy. Jak argumentowano wtedy, decyzja zwrotowa została wydana z rażącym naruszaniem prawa.

Według komisji weryfikacyjnej, prezydent stolicy wydał decyzję o reprywatyzacji Zielnej 32 pomimo złożenia wniosku dekretowego przez osobę nieuprawnioną. Komisja zwróciła wtedy uwagę, że beneficjenci kupili roszczenia do nieruchomości wartej ok. 5 mln zł za 110 tys. zł. Działka została następnie sprzedana za prawie 8 mln zł.

Wzbogacenie się tak gigantyczne na tej nieruchomości jest wzbogaceniem w pewien sposób niezgodnym z prawem, a zatem kwota, która została uzyskana z jej sprzedaży, powinna być zwrócona - mówił wtedy przewodniczący komisji Sebastian Kaleta.

O zwrot niezabudowanej nieruchomości przy dawnej ulicy Zielnej 32 starali się po wojnie sukcesorzy zmarłych właścicieli. Prezydium Rady Narodowej Warszawy odmówiło wówczas przyznania prawa do gruntu. Jednak w 2001 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność tej decyzji, argumentując to postanowienie brakiem przeprowadzenia odpowiedniego postępowania wyjaśniającego. W konsekwencji w listopadzie 2002 r. miasto wydało decyzję reprywatyzacyjną na rzecz dwojga beneficjentów, którzy nabyli roszczenia do Zielnej 32 za 110 tys. zł. Ostatecznie działka została sprzedana za prawie 8 mln zł.

WSA sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W tym roku sąd uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Dąbrowskiego 18, Mokotowskiej 63, Złotej 62, Emilii Plater 14, Noakowskiego 16, Powsińskiej 31, Jana Kazimierza 1/29, Bartoszewicza 1B. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

Sąd utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Zielnej 32, Czerskiej 3, Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a, Nowogrodzkiej 46 i Bednarskiej 26. W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.

