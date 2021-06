Pekao w chmurze. 11 400 pracowników wdrożyło Microsoft Teams

11400 pracowników Banku Pekao zyskało dostęp do platformy Microsoft Teams. Platforma ta umożliwia wielopłaszczyznową komunikację pomiędzy jej użytkownikami. Teamsy świetnie znają studenci i wykładowcy polskich wyższych uczelni, to one w dużym stopniu ułatwiły naukę zdalną w czasie miesięcy izolacji społecznej. Teamsy były i są szeroko wykorzystywane w szkołach, małych, średnich oraz w dużych firmach. Jest to możliwe dzięki temu, że Microsoft stworzył platformę pozwalającą na różne typy komunikacji – informuje portal Spider’s Web

Czytaj też: PGNiG: Poprawiamy wydobycie i prognozy dzięki chmurze obliczeniowej

Za pośrednictwem Teamsów możemy realizować połączenia wideo i głosowe, grupowe i indywidualne, a dzięki podziałowi na zespoły, możliwe jest prowadzenie wielu projektów w ramach jednej organizacji. Teamsy oferują czaty tekstowe, wymianę dokumentów. Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym i umożliwia błyskawiczną komunikację – czytamy na spidersweb.pl.

Teamsy integrują kilkaset narzędzi od firm zewnętrznych. Jedną z użytecznych funkcji platformy jest delegowanie zadań. W ramach Teamsów można korzystać Trello lub funkcji Adobe Sign. Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z głównymi aplikacjami Microsoftu, także tymi z pakietem Office.

Bank Pekao wdrożył to nowoczesne rozwiązanie w ramach przyjętej strategii cyfryzacji i wprowadzania w swoich strukturach rozwiązań chmurowych.

Implementacja MsTeams w banku jest kolejnym krokiem w konsekwentnej realizacji założeń naszej strategii IT, której fundamentem jest wykorzystanie rozwiązań chmurowych na szeroką skalę – mówi cytowany przez spidersweb.pl Marek Lenz, Dyrektor Centrum IT, Bank Pekao SA.

11400 pracowników banku ma już dostęp do MS Teams. Bank jest przygotowany aby, jeśli zajdzie potrzeba, szybko i sprawnie poszerzyć tę grupę do 14000 aktywnych użytkowników. Samo wdrożenie Teamsów w banku trwało pół roku.

Wdrożenie rozwiązania Microsoft Teams w Banku Pekao pokazuje, że rozpoczął on przejście do działania w chmurze. Rodzi to wiele nowych możliwości rozwoju, a w pierwszej kolejności pozwoli na usprawnienie i ułatwienie pracy, także tej zdalnej i hybrydowej - powiedziała Justyna Solak-Rzytki, Dyrektor Departamentu Operacji i Utrzymania Banku Pekao.

spidersweb.pl/mt

Czytaj też: Pekao najlepszy wśród dużych banków