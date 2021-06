Mieszkańcy stają w obronie Kopalni Turów! Tysiące kartek do KE

Do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce trafiło blisko 10 tysięcy kartek z apelem mieszkańców powiatu zgorzeleckiego o sprawiedliwą transformację i utrzymanie działalności kopalni Turów. Kartki, w imieniu zaniepokojonych przyszłością kompleksu i regionu mieszkańców, przekazali europosłanka Anna Zalewska i burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz

W Brukseli ważą się losy kompleksu energetycznego Turów – największego pracodawcy w Bogatyni i regionie. Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do skargi Czech, oczekuje natychmiastowego zaprzestania wydobycia. Niepewna przyszłość kopalni, której nagłe zamknięcie jest równoznaczne z wyłączeniem elektrowni Turów, może oznaczać dla regionu katastrofę. Pełni obaw o swój los mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego, zaangażowali się w akcję wypisywania kartek zaadresowanych do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na społeczne i gospodarcze konsekwencje nagłego zatrzymania wydobycia.

Blisko 10 tysięcy kartek, zawierających osobisty apel mieszkańców w obronie kompleksu Turów, zostało przekazanych 28 czerwca br. Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Warszawie przez europosłankę Annę Zalewską i burmistrza Bogatyni Wojciecha Dobrołowicza. Mają one trafić na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej - Ursuli von der Leyen.

Zależy nam, aby w dyskusji na temat Turowa wysłuchano również głosu mieszkańców Bogatyni i całego regionu, którego funkcjonowanie i przyszłość są silnie powiązane z kompleksem energetycznym. Przekazanie kartek do Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE to właśnie apel o sprawiedliwą a nie dziką transformację. Apel o wrażliwość społeczną i rzetelną analizę przy podejmowaniu decyzji, od których zależy byt tysięcy pracowników kompleksu, ich rodzin, firm kooperujących – mówi Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Bogatyni.

Turów jest największym pracodawcą dla mieszkańców Bogatyni i odpowiada za ok. 30 proc. wpływów do budżetu miasta. Wokół kopalni i elektrowni funkcjonuje gospodarczy ekosystem – kompleks zapewnia zamówienia dla blisko 3000 dostawców i podwykonawców, głównie małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.

W sumie do budżetu miasta trafia rocznie ok. 48 mln zł z podatków i opłat od Turowa. Jego likwidacja to także mniejsze wpływy z tytułu PIT i CIT, od lokalnych mieszkańców oraz kontrahentów, którzy zarabiają dzięki kompleksowi. Brak tych pieniędzy oznacza, że gmina będzie musiała zrezygnować z wielu inwestycji ważnych dla mieszkańców. Będzie też musiała podjąć decyzje o rezygnacji z utrzymania wielu podmiotów, a to wiąże się z cięciami w zatrudnieniu. Mowa o ośrodkach kultury, spółkach zależnych od samorządu, czy wreszcie gminnym szpitalu – dodaje burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.