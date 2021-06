Bix Aliu gratuluje PKN Orlen: W Ostrołęce powstanie elektrownia gazowa najnowszej generacji. „Technologie z USA pomagają Polsce”

Chargé d’affaires ambasady USA w Polsce pogratulował na Twitterze wspomnianym firmom, dzięki których współpracy elektrownia w Ostrołęce będzie mogła funkcjonować w oparciu o nowy system.

Aneks do kontraktu

Podpisany w piątek z GE aneks do kontraktu na budowę elektrowni Ostrołęka C przewiduje, że zamiast bloku na węgiel powstanie tam blok parowo-gazowy o mocy 745 MW za ok. 2,5 mld zł. Projekt węglowy został zamknięty i rozliczony bez kar.

Gratuluję @GE_Polska i @PKNOrlen! Dzięki wynegocjowanemu porozumieniu powstanie w Ostrołęce elektrownia gazowa najnowszej generacji. Cieszę się, że technologie firm z USA pomagają Polsce osiągać cele związane z czystą energią.

PAP, mw