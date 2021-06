Rząd przyjął zmiany w Tarczy Finansowej PFR

Rząd przyjął we wtorek zmiany w Tarczy Finansowej PFR, które pozwolą skorzystać z programu jeszcze większej liczbie firm. Mikro, małym i średnim przedsiębiorcom umożliwiono m.in. złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie

Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu, Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie programu rządowego Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm oraz uchwałę zmieniająca w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Jeśli chodzi o najważniejsze rozwiązania dla mikro, małych i średnich firm, umożliwiono złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie – do 23 sierpnia 2021 r. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia br. w tej sprawie.

W przypadku dużych firm, rząd wydłużył termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r. Powodem jest znacząca liczba wniosków o udzielenie finansowania. Ponadto do 30 września 2022 r. wydłużono maksymalny termin na umorzenie pożyczek preferencyjnych zawieranych po 30 czerwca 2021 r.

Wskazano, że nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego - oceniono.

Podkreślono przy tym, że do tej pory na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy rząd przeznaczył ponad 220 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – o łącznej wartości 25 mld zł – to program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Z kolei Tarcza finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm to bezzwrotna pożyczka umarzalna w 100 proc. dla przedsiębiorstw z 54 branż, objętych zasadami bezpieczeństwa – o łącznej wartości 7 mld zł. Zmiany terminu składania odwołań od wniosków o umorzenie subwencji oraz wydłużenie terminu zawierania umów pożyczek płynnościowych i preferencyjnych pozwolą na skorzystanie z programu jeszcze większej liczbie firm, tak by wszyscy przedsiębiorcy mieli możliwości odwołania” - zauważono w komunikacie.

