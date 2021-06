Jak wydajemy pieniądze po pandemii?

Polacy zaczynają żyć tak, jak przed pandemią. Nie ma dziś śladu po ogromnym boomie na usługi streamingowe, platformy VOD oraz gry. Teraz szczególnym zainteresowaniem cieszy się branża turystyczna i oferta tanich linii lotniczych. Tak wynika z analiz transakcji kartą wielowalutową Alior Banku.

Masowe szczepienia i znoszenie kolejnych obostrzeń uwolniły przedpandemiczne przyzwyczajenia Polaków. Zamiast izolować się w domu, grając na komputerze czy konsolach, zaczęli ponownie planować podróże. Bilety lotnicze, noclegi i zakupy w hipermarkecie – za to najczęściej płacili kartą wielowalutową klienci Kantoru Walutowego Alior Banku. Analitycy przeanalizowali wydatki w okresie od 15 marca do 15 kwietnia i porównali je z kolejnymi tygodniami – od połowy kwietnia do połowy maja.

Boom na bilety lotnicze i hotele

Od połowy kwietnia można zaobserwować rosnącą liczbę transakcji kartą wielowalutową, szczególnie w branży turystycznej. Z pewnością wpłynęły na to zapowiedź, a następnie otwarcie hoteli i lokali gastronomicznych oraz stopniowe znoszenie innych obostrzeń. Największy wzrost transakcji odnotowały tanie linie lotnicze. U jednego z liderów „tanich lotów” było ich ponad 66 proc. więcej w okresie od połowy kwietnia do połowy maja, niż miesiąc wcześniej.

Skok odnotowano też w serwisach oferujących noclegi. Dwie najpopularniejsze platformy tego typu osiągnęły wzrost transakcyjności o ponad 30 proc. Należy zakładać, że to dopiero początek ożywienia w turystyce. Zwłaszcza, że program masowych szczepień nabrał rozpędu, dzięki czemu coraz więcej państw otwiera granice. Nie jest też wykluczone, że wprowadzenie na szeroką skalę tzw. paszportów covidowych pozwoli na swobodne poruszanie się po Unii Europejskiej.

Gry komputerowe już nie na topie

Dużym powodzeniem cieszą się także zakupy stacjonarne w hipermarketach. Wśród pięciu analizowanych sieci handlowych, klienci Kantoru Walutowego Alior Banku, zrealizowali średnio o ponad 20 proc. operacji więcej, niż jeszcze na przełomie marca i kwietnia. Analizując transakcje widać, że Polacy przestali robić hurtowe zakupy – co było typowe w czasie pandemii. Wielu z nas wróciło do starych przyzwyczajeń. Zapasy żywności uzupełniamy systematycznie, ale zakupy są mniejsze.

Otwarcie kolejnych branż, nie tylko turystycznej, ale chociażby sportowej, zachęciło Polaków do większej aktywności poza domem. Nie ma dziś śladu po ogromnym boomie, jaki obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach pandemii na usługi streamingowe, platformy VOD oraz gry. W analizowanym okresie nastąpił ponad 30 proc. spadek transakcji związanych z grami wideo. Natomiast jedna z najpopularniejszych, globalnych platform VOD odnotowała zaledwie 1,3 proc. wzrostu.

Analizowane dane jasno dowodzą, że konsumenci wracają do przedpandemicznych przyzwyczajeń. Zaczynają żyć tak, jak przed izolacją.

Dane zostały opracowane na podstawie transakcji kartą wielowalutowa wydawaną do rachunków w Kantorze Walutowym Alior Banku. Kantor Walutowy Alior Banku to platforma umożliwiająca bezpłatne założenie i prowadzenie rachunków w 23 walutach i wymianę walutowa przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Michał Ignaczewski, specjalista ds. walutowych platform transakcyjnych w Alior Bank S.A.

Materiał powstał przy współpracy z Alior Bank