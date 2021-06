PKP CARGO z nowym połączeniem do Chin

Walka o rynek logistyczny w Polsce nabiera rozpędu. Coraz częściej ma ona wymiar międzynarodowy.

PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO, we współpracy z firmą Cargo Partner uruchomiły nowe połączenie operatorskie na Nowym Jedwabnym Szlaku z Kątów Wrocławskich przez Małaszewicze do Xi’an, Zhengzhou, Qindao, Chongqing i Chengdu w Chinach.

Pierwszy pociąg w ramach tego projektu wyjechał w czerwcu br. z terminala kontenerowego w Kątach Wrocławskich, którego właścicielem i operatorem jest Grupa Schavemaker. Przewidywany czas dostawy ładunku wyniesie od 14 do 18 dni. Stałe połączenie realizowane będzie trzy razy w tygodniu, a każdy skład będzie przewoził 42 kontenery. Na odcinku tym PKP CARGO CONNECT odpowiada za obsługę celną, spedycję kolejową, koordynację oraz transport samochodowy. Z kolei Cargo Partner, drugi podmiot w tym projekcie, specjalizuje się w tworzeniu łańcuchów dostaw dla różnych gałęzi przemysłu w skali globalnej.

– Nowe połączenie pomiędzy terminalem w Kątach Wrocławskich a Chinami to kolejny krok do rozbudowy połączeń operatorskich na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Dzięki dobrej współpracy z firmą Cargo Partner świadczymy usługi logistyczne w układzie międzynarodowym. To daje nam unikalną możliwość udziału w globalnych łańcuchach dostaw oraz zaliczenie się do wąskiego grona firm, które mają kompetencje do realizacji tego rodzaju usług – mówi Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT.

Natomiast Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wskazuje na rosnące znaczenie przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku, co powinniśmy jako kraj umieć wykorzystać. – Polska nie musi być na tym szlaku tylko krajem tranzytowym. Powinniśmy w coraz szerszym wymiarze przejmować również obsługę ładunków, czego przykładem jest działalność naszej spółki PKP CARGO CONNECT – mówi Czesław Warsewicz.