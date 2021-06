Do Tokio z wyjątkowym wsparciem

Rok 2020 stał pod znakiem pandemii koronawirusa i odwołania wielu wydarzeń, także sportowych. Na szczęście rzeczywistość powoli wraca do normy, ale w tym trudnym okresie dla sportowców hojne wsparcie biznesu znaczy jeszcze więcej. Odwzajemniają się, godnie reprezentując Polskę na największych arenach, promując marki i walcząc o najwyższe laury. Także, a może przede wszystkim na igrzyskach olimpijskich

Z roku na rok polskie firmy oraz więcej inwestują w sport. Trendów nie zatrzymał wirus, wręcz przeciwnie. Choć było ciut mniej, w 2020 r. wartość kontraktów sponsoringowych realizowanych na polskim rynku przekroczyła miliard złotych (szacunki Sponsoring Insight).

Zapewnienie bezpieczeństwa

W ostatnich miesiącach Iga Świątek to jedna z postaci polskiego sportu, o których jest najgłośniej. Nic dziwnego – jako pierwsza w historii polskiego tenisa wygrała wielkoszlemowy turniej (French Open) w singlu. Dokonała tego w 2020 r. Rok później ponownie prezentowała się z dobrej strony w Paryżu, dotarła do ćwierćfinału. Wciąż należy pamiętać, że to młoda 20-letnia zawodniczka, a już jest dziewiątą rakietą na świecie. Wielokrotnie w wywiadach przyznawała, że igrzyska olimpijskie i jak najlepszy wynik to jeden z głównych celów na 2021 r. W przygotowaniach i drodze do Tokio Igę wspiera m.in. PZU.

Z dumą reprezentuję Polskę i chcę być ambasadorką naszego kraju na świecie. Dlatego zależało mi, żeby współpracować także z polskimi markami. PZU jako główny partner to najlepszy z możliwych wyborów. To firma nowoczesna, stabilna i bardzo perspektywiczna. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, co jest nieocenione w zawodzie tenisistki – tłumaczyła Świątek w marcu po ogłoszeniu współpracy z polskim ubezpieczycielem. Jako główny partner Igi przyczyniamy się do popularyzacji tenisa i sportu w ogóle, a więc aktywnego i zdrowego trybu życia, co jest elementem naszej misji jako ubezpieczyciela. Ważne jest też to, że pomagamy rozwinąć skrzydła tenisistce, która na korcie i poza nim pokazuje szacunek do rywalek, dojrzałość oraz ambicję, ale popartą ciężką pracą – mówiła z kolei dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. Energia do działań

Pod koniec lutego Enea wybrała Natalię Partykę, ośmiokrotną medalistkę igrzysk paraolimpijskich i reprezentantkę kadry narodowej, na ambasadorkę marki. Partyka mocno przyczyniła się do spopularyzowania w Polsce tego sportu.

Jest mi bardzo miło, że firma Enea uwierzyła we mnie, doceniła i postawiła na naszą wieloletnią współpracę. Z pewnością pomoże mi to przygotowywać się w spokoju przede wszystkim do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich oraz do wszystkich innych wyzwań czekających na mnie w najbliższych latach. Z drugiej strony nie mogę się doczekać wspólnych przedsięwzięć na polu działań społecznych, zarówno w sferze sportu, jak i w wielu innych dziedzinach życia – mówiła Partyka podczas konferencji prasowej. Enea pomoże zawodnikom Polskiego Związku Tenisa Stołowego nie tylko w przygotowaniach do igrzysk w Tokio, lecz także do kolejnych, nadchodzących zawodów na arenie krajowej i międzynarodowej. Enea już wcześniej wspierała wiele dyscyplin sportu, m.in. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich i tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Oprócz tego promuje edukację sportową wśród dzieci i młodzieży w ramach projektu Enea Akademia Sportu.

Niekwestionowany lider

PKN Orlen to firma najczęściej angażująca się w działalność sponsoringową. Tak wskazało 54 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia w grudniu 2020 r. To wzrost aż o 11 pkt proc.

Na początku 2021 r. ogłoszono, że Orlen pozostanie sponsorem strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej przez kolejne cztery lata. Od 2017 r. PKN Orlen jest strategicznym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zapewniając olimpijczykom długofalowe i stabilne wsparcie finansowe. Decyzja o przedłużeniu współpracy sprawi, że koncern będzie współpracował z PKOl przynajmniej do kolejnych letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Oprócz stabilnego i długofalowego wsparcia finansowego współpraca Polskiego Komitetu Olimpijskiego z PKN Orlen to także edukacja olimpijska, opieka nad zawodnikami, promocja postaw fair play czy propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia.

