Paliwo polskiej gospodarki

Grupa LOTOS należy do największych pracodawców w regionie, stanowi jeden z filarów transformacji energetycznej kraju, wspiera innowacyjne rozwiązania i napędza polską gospodarkę. Działania gdańskiego koncernu przyczyniają się do rozwoju różnych gałęzi przemysłu, co przekłada się na poprawę jakości życia

Wczasach, kiedy żyjemy szybciej, kupujemy więcej, nasze wybory zakupowe powinny być także bardzo świadome. Warto sprawdzać pochodzenie nabywanych rzeczy oraz to, gdzie tankujemy nasz pojazd, a tym samym pomagać rodzimym przedsiębiorcom. Dzięki temu wpływamy m.in. na modernizowanie otoczenia czy rozbudowę infrastruktury.

Klienci znają markę LOTOS przede wszystkim poprzez sieć ponad 510 stacji paliw dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Koncern, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Jednak LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Każdego dnia dostarczamy klientom najlepsze produkty. Nasze paliwa produkowane są w jednej z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Nieustannie udoskonalamy procesy technologiczne i stosujemy najnowocześniejsze metody kontroli jakości – tłumaczy Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS. – Równolegle cały czas inwestujemy w innowacyjne projekty związane z obszarem paliw alternatywnych, aby jak najlepiej przygotować się na to, co niesie przyszłość.

Paliwa, oleje i asfalty

LOTOS Dynamic to paliwa premium stworzone w odpowiedzi na oczekiwania klientów, poszukujących paliw rozwiniętych technologicznie. Dzięki unikatowej recepturze oraz wysokiej jakości komponentów użytych do produkcji te zaawansowane paliwa zdecydowanie poprawiają parametry dynamiki, czasu reakcji i osiągi silników samochodów, pozwalając na pełne wykorzystanie mocy oraz lepsze przyspieszenie.

LOTOS to również uznana marka olejów samochodowych, przemysłowych i smarów. Za tym sukcesem stoją doskonałe bazy olejowe z rafinerii w Gdańsku, zaawansowana technologia wytwarzania, najwyższej jakości dodatki uszlachetniające, ale także wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ekspertów.

Popularnością cieszą się również wysokiej jakości asfalty drogowe tworzone przez pomorski koncern, w tym wysoko modyfikowane MODBIT HiMA. Wykorzystywane są do modernizacji polskich nawierzchni drogowych i przyczyniają się do ulepszenia komfortu jazdy. LOTOS dba także o czyste powietrze i stawia na nisko- oraz zeroemisyjne rozwiązania. To wyraz troski o zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń.

Wsparcie gospodarki, kultury i sportu

LOTOS chętnie współpracuje z polskimi firmami z Pomorza i całego kraju. Tak było w przypadku postoju remontowego gdańskiej rafinerii, który zakończył się w pierwszej połowie maja. Do realizacji modernizacyjnych prac na terenie zakładu zaangażowano wykonawców z regionu, m.in. Mostostal Pomorze czy KB Pomorze.

W maju 2020 r. spółka LOTOS Oil wdrożyła plan „Razem w przyszłość”. Program wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów oraz wzmocnił pozycję rynkową środków smarnych marki LOTOS w dziedzinie dystrybucji. Ponadto już na początku pandemii spółka ta rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji pod nazwą LOTOSEPT. W pierwszej kolejności środek trafił do kontrahentów gdańskiej firmy olejowej.

LOTOS od wielu lat jest mecenasem tych dwóch dziedzin naszego życia i wspiera finansowo sportowców oraz artystów. Współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Narciarskim i Polskim Związkiem Tenisa. Koncern angażuje się również w rozwijanie sportowych umiejętności zdolnej młodzieży poprzez liczne programy („Piłkarska przyszłość z LOTOSEM”, narciarskie „LOTOS – szukamy następców mistrza” czy tenisowe „Rakiety LOTOSU”). Przedsiębiorstwo wspiera działalność m.in. Opery Bałtyckiej w Gdańsku czy Teatru Muzycznego w Gdyni. Do jednych z największych festiwali muzyki, które promuje spółka, należą: LOTOS Siesta Festival, Ladies Jazz Festiwal oraz LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa.