Działania handlowe Totalizatora Sportowego zgodne z regulacjami

W związku z pojawieniem się informacji na stronie Najwyższej Izby Kontroli w dniu 29.06 br. spółka informuje, iż dotyczy ona wielokrotnie już omawianej współpracy Totalizatora Sportowego z innymi Spółkami Skarbu Państwa w realizacji monopolu Państwa w zakresie rozwoju salonów gry na automatach poza kasynami gry. Współpraca ta rozpoczęła się jeszcze w 2016 roku i następnie kontynuowana była w 2017 roku

Postępowania zakupowe spółki w tym zakresie przebiegały od samego początku zgodnie z obowiązującymi w spółce regulaminami, uzyskując wszelkie wymagane zgody korporacyjne, w tym właścicielskie oraz odbywało się pod ścisłym nadzorem organów kontrolujących. Po podjęciu decyzji o zakończeniu współpracy z jednym z partnerów, obie strony wystąpiły do niezależnego biegłego rzeczoznawcy sądowego z zakresu IT, aby wycenić wartość zrealizowanych prac. Uzgodniona treść porozumienia o zakończeniu współpracy była przedmiotem akceptacji organu właścicielskiego, a następnie została zweryfikowana i zatwierdzona przez niezależny sąd w Warszawie. Obecnie w sprawie tej toczy się postępowanie wyjaśniające prokuratury we Wrocławiu, nikomu nie zostały postawione zarzuty.

Opisane na stronie NIK działania to efekt kontroli NIK, która przeprowadzana była w okresie od sierpnia 2019 r. do listopada 2019 r. Spółka już w lutym 2020 roku obszernie i wyczerpująco ustosunkowała się do wszystkich wątpliwości zgłaszanych przez kontrolerów NIK. We wnioskach pokontrolnych NIK potwierdził, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia ustanowienie w TS wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień. Zakupy realizowane w ramach procedur były wykonywane prawidłowo. Sposób sprawowania kontroli, stosowania procedur nie budzi zastrzeżeń.

Na uwagę zasługują też wyniki kolejnej kontroli NIK zrealizowanej w okresie od grudnia 2020 do marca 2021 r. W wystąpieniu pokontrolnym NIK nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Totalizator Sportowy monopolu Skarbu Państwa, co również obejmowało urządzanie gier w salonach gier na automatach.

