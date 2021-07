Ekspert: W następnych miesiącach kolejne fale COVID-19

Szwajcarski epidemiolog Didier Petit, który stał na czele niezależnej komisji oceniającej skuteczność walki z epidemią Covid-19 we Francji, stwierdził w komisji spraw społecznych francuskiego senatu, że spodziewa się w najbliższych miesiącach „czwartej, a nawet piątej i szóstej fali epidemii”.

Petit przewiduje, że „wirus nigdy nie zniknie, trzeba będzie z nim żyć przez wiele lat”. Jak powiedział w środę w komisji, obowiązek szczepień dla wszystkich to „trudny temat”.

Lekarze występujący w czwartek rano w programach radiowych i telewizyjnych, wzywali do jak najszybszego, pełnego zaszczepienia się. Niektórzy twierdzili, że odstęp pomiędzy pierwszą a drugą szczepionką jest zbyt długi, by zapobiec nowej fali epidemii, której nadejścia spodziewają się „pod koniec lata lub we wrześniu”.