Służby rekomendują VIP-om unikanie poczty WP

Polskie służby specjalne zajmujące się ochroną najważniejszych osób w państwie rekomendują im (i szerzej - osobom publicznym, urzędnikom, VIP-om) by w miarę możliwości nie używały do prowadzenia potencjalnie wrażliwej korespondencji - także prywatnej - poczty internetowej na portalu Wirtualna Polska - informuje portal wPolityce.pl

To pokłosie serii ataków hakerskich z ostatnich miesięcy, które wykazały, że adresy na wp.pl najczęściej były skutecznie przejmowane przez hakerów działających, jak wskazują dane wywiadowcze, zza wschodniej granicy.

WP twierdzi, że poczta jest w pełni bezpieczna, ale dość powszechnie sądzi się, że do tego daleka droga. Eksperci twierdzą, że przez lata był to segment uznanego portalu w który mniej inwestowano i teraz nie da się tego szybko nadrobić. To prowadzi do wniosku o niższym poziomie bezpieczeństwa. Stąd mówią: „lepiej, na wszelki wypadek, unikać”. — słyszymy w wiarygodnych źródłach.

Przypomnijmy, że po przejęciu przez hakerów dostępu do nawet 4,5 tysiąca kont w Polsce premier Mateusz Morawiecki powiedział, że doszło do przejęcia wielu skrzynek pocztowych założonych na portalu Wirtualnej Polski.

To jest sytuacja bardzo niedobra i mam nadzieję, że skłoni wszystkich obywateli do tego, aby bardzo skrupulatnie dbali o przestrzeganie higieny zasad bezpieczeństwa w sieci. (…) To lekcja, to nauczka, którą cała polska klasa polityczna powinna wziąć sobie do serca i popatrzeć na to, co, kto w jaki sposób używa i jakie są zabezpieczenia — stwierdził.