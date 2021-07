W ZEA podano nowy lek na Covid-19. Imponujące rezultaty

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) ponad 97 proc. chorych wykazało poprawę w ciągu pięciu do siedmiu dni po zastosowaniu Sotrovimabu, nowego leku na Covid-19, a wraz z ustąpieniem objawów prawie całkowite wyzdrowienie - podał resort zdrowia po dwóch tygodniach stosowania preparatu

Sotrovimab to lek przeciwwirusowy oparty na przeciwciałach klonalnych, opracowany przez firmy GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology.

Między 16 a 29 czerwca podano go 658 pacjentom z Covid-19, z których około 59 proc. miało 50 lat lub więcej. Chorzy otrzymujący Sotrovimab w stolicy ZEA, Abu Zabi, należą do grup ryzyka z powodu chorób współistniejących, takich jak otyłość, rak, choroby nerek, choroby płuc, choroby układu krążenia, cukrzyca, nadciśnienie i alergie.

Pod koniec maja Sotrovimab został również zatwierdzony do użytku w sytuacjach awaryjnych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

Zgodnie z zaleceniami producentów leku, jest on przeznaczony do leczenia łagodnego do umiarkowanego Covid-19 u osób w wieku od 12 lat. W Stanach Zjednoczonych nie jest dopuszczony do stosowania u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 lub wymagających tlenoterapii.

Emirackie ministerstwo zdrowia poinformowało tymczasem, że Sotrovimab stosowany jest w tym kraju w ciężkich przypadkach Covid-19 u dorosłych, kobiet w ciąży i dzieci w wieku powyżej 12 lat, u których występuje ryzyko pogorszenia objawów.

Abu Zabi, było pierwszym miastem na świecie, które otrzymało dostawę Sotrovimabu w połowie czerwca - podała wówczas państwowa agencja prasowa WAM.

Wcześniejsze badania laboratoryjne sugerowały, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa. Sotrovimab należy do klasy leków zwanych przeciwciałami monoklonalnymi, które naśladują naturalne przeciwciała wytwarzane przez organizm w celu zwalczania infekcji.

PAP/KG