Naruszono dane 700 milionów użytkowników LinkedIn

Ze specjalistycznego serwisu mediów społecznościowych LinkedIn wyciekły dane przeszło 700 milionów osób!

Naruszenie dotyczy ponad 92 procent użytkowników serwisu, których dane osobowe trafiły na czarny rynek w darknecie, a wśród ofiar najprawdopodobniej znajduje się również większość z 4,2 mln polskich użytkowników. Zdaniem ekspertów wyciek jest konsekwencją ataku na interfejs programowania aplikacji.

Przypadek wycieku danych z LinkedIn jest podobny do tego, co wcześniej pisaliśmy o TikToku, gdzie udało nam się „przeszukać” API TikTok i zbudować bazę danych użytkowników. W przypadku Linkedina wygląda na to, że hakerzy uzyskali dane, hakując jego API – mówi Oded Vananu, szef działu podatności produktów w firmie Check Point Software Technologies.