Ruszają nowe kampanie marketingowe Orlenu

PKN ORLEN wystartował z nową ofensywą marketingową. Pięć akcji promocyjnych, które rozpoczną się w lipcu, łączy sport – nadchodzące Igrzyska Olimpijskie oraz wyścigi Formuły 1 – z ofertą dostępną na stacjach ORLEN

Naszym priorytetem jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapewnianie im najwyższej jakości produktów w atrakcyjnych cenach. To procentuje. Segment detaliczny to silny filar naszej działalności, w którym w ubiegłym roku osiągnęliśmy rekordowy wynik 3,3 mld zł EBITDA LIFO. Intensywnie rozwijamy ten obszar i budujemy międzynarodową rozpoznawalność marki ORLEN, a prowadzone przez nas kampanie marketingowe są skutecznym wsparciem dla tych działań - mówi Adam Burak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Komunikacji i Marketingu.

Twarzami kampanii „olimpijskiej” są najbardziej rozpoznawalni polscy lekkoatleci – Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Justyna Święty-Ersetic, Piotr Małachowski, a także paraolimpijczycy – Oliwia Jabłońska, Adrian Castro oraz Rafał Szumiec. Kampania promująca ofertę gastronomiczną dostępną na stacjach ORLEN, w spocie wideo oraz działaniach digital, bazuje na wartościach olimpijskich i duchu fair play. Pokazuje codzienne zmagania sportowców – ich walkę z samym sobą, treningi i wyrzeczenia.

Do sportowych zmagań Polaków nawiązuje letnia akcja promocyjna PKN ORLEN. Koncern zachęca klientów stacji do kibicowania razem z PKN ORLEN proponując Olimpijskie Zestawy w cenie 14,90 zł (dowolny burger lub zapiekanka + frytki + napój gazowany Verva oraz mega hot-dog + słodka przekąska + duży napój). Akcji towarzyszy 60- i 30-sekundowy film promocyjny. Komunikacja kampanii potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia br. i obejmuje reklamę w telewizji, radiu, prasie i internecie, formę outdoor, a także własne kanały PKN ORLEN oraz nośniki na stacjach paliw Koncernu.

Aktywność marketingowa PKN ORLEN wspiera również aplikację ORLEN VITAY w ramach kampanii „Mistrzowskie kupony”. Przy realizacji jednego z dwóch kuponów obejmujących zakup: paliwa oraz produktów pozapaliwowych za kwotę ponad 5 zł lub zakup produktów STOP CAFE powyżej 14 zł poprzez aplikację ORLEN VITAY, klient otrzyma specjalnie wydany Magazyn Olimpijski ORŁY Tokio gratis. Akcja jest zaplanowana od 2 lipca do 15 sierpnia na stacjach ORLEN.

Kolejna kampania to promocja paliw, zaplanowana na dzień startów Formuły 1. Na stacjach ORLEN będzie można nabyć paliwa premium (Verva 98 i Verva ON) w cenie paliw podstawowych. Promocja jest przeznaczona dla użytkowników aplikacji ORLEN VITAY – pod hasłem „Ściągnij aplikację ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo premium”. Akcji towarzyszyć będzie kampania digital, działania w SoMe oraz 15-sekundowe spoty radiowe.

„Inny kraj ta sama stacja” to kontynuacja kampanii z ubiegłego roku. Jej celem jest przedstawienie PKN ORLEN jako dużej międzynarodowej firmy, która jest obecna także na sąsiednich rynkach. Twarzą kampanii są sportowcy Teamu Alfa Romeo Racing ORLEN – Robert Kubica, Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Kampania skierowana będzie głownie na rynek niemiecki, czeski, litewski oraz słowacki. Komunikacja potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia głownie na nośnikach oudoor’owych przy granicach kraju oraz lokalnym radio.

W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) PKN ORLEN przygotował również specjalny wakacyjny magazyn „ORLEN cafe”, który będzie dodawany w gratisie do zakupionej kawy na stacjach ORLEN. To idealna propozycja na wakacyjne wyjazdy. Klienci stacji znajdą w niej interesujące artykuły o tematyce podróżniczej, przepisy kulinarne, ciekawostki ze świata kultury, a także kącik psychologiczny i wywiad tygodnia.

Orlen/KG